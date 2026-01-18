Subprefectul județului Dolj, Eugen Călinoiu, a fost prezent în zonă în momentul incidentului și a filmat operațiunea de salvare, postând fragmentele pe pagina sa de socializare.

„Astăzi am fost martor la acţiunea de salvare a unei fetiţe în Parcul Nicolae Romanescu, pe lacul parţial îngheţat, în condiţii extrem de dificile, dar empatia şi implicarea celor care se aflau la plimbare şi a instituţiilor din cadrul ISU, SMURD, POLIŢIE au salvat viaţa unui copil. Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiţă, prin apa îngheţată şi care o ţine în braţe timp de 30 minute, este un OM pe care eu l-am identificat, la urcare în ambulanţă, ca fiind de origine asiatică, probabil un muncitor migrant, dar care şi-a riscat viaţa pentru a salva un copil român de la moarte. Empatia nu are limite şi nu ţine de origine, ci de cum ne tratăm semenii”, a afirmat Eugen Călinoiu.

Reacțiile critice ale cetățenilor

Postarea subprefectului a stârnit reacții critice în comentariile publicate, mulți utilizatori reproșându-i că a filmat, dar nu a intervenit direct. „Ce rușine să stai și să filmezi, în timp ce alții și-au riscat sănătatea, poate chiar viața”, a scris un internaut, iar altul a adăugat ironic: „Țara asta are nevoie de mai mulți oameni ca dumneavoastră, gata să filmeze de pe margine o dramă”. Un alt comentator l-a felicitat sarcastic pentru „eroismul” de care a dat dovadă: „Bravo pentru eroismul de care ați dat dovadă! Adică, e nevoie de sânge rece și spirit de sacrificiu, să poți filma o astfel de scenă fără să îți tremure mâna, la sub zero grade în aer”.

Solicitările pentru recompensarea salvatorului

Mulți cetățeni au cerut ca bărbatul care a intervenit să fie recompensat pentru gestul său curajos. Printre propuneri se numără acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Craiova sau chiar obținerea cetățeniei române, ca recunoaștere a implicării sale.

Detalii despre salvarea fetiței

Fetița de cinci ani a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu și a fost salvată după ce indianul a intrat în apă, ținând copilul în brațe până la sosirea pompierilor. Alte cinci persoane au încercat să o aducă la mal, însă eforturile lor nu au fost suficiente. În cele din urmă, echipele de intervenție au preluat copilul și l-au transportat la spital pentru evaluări suplimentare.

