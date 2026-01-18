Un indian salvează copilul, subprefectul rezist stă pe margine și filmează, apoi se laudă pe rețelele de socializare. VIDEO

Gest revoltător din partea subprefectului rezist din Dolj. În timp ce indianul sărea în apa înghețată pentru a salva fetița de cinci ani, acesta filma de pe margine. Mai mult, subprefectul se laudă că a fost martor la o asemenea intervenție tragică. 

Subprefectul județului Dolj, Eugen Călinoiu, a fost prezent în zonă în momentul incidentului și a filmat operațiunea de salvare, postând fragmentele pe pagina sa de socializare.

„Astăzi am fost martor la acţiunea de salvare a unei fetiţe în Parcul Nicolae Romanescu, pe lacul parţial îngheţat, în condiţii extrem de dificile, dar empatia şi implicarea celor care se aflau la plimbare şi a instituţiilor din cadrul ISU, SMURD, POLIŢIE au salvat viaţa unui copil. Cel mai important aspect este faptul că primul care ajunge la fetiţă, prin apa îngheţată şi care o ţine în braţe timp de 30 minute, este un OM pe care eu l-am identificat, la urcare în ambulanţă, ca fiind de origine asiatică, probabil un muncitor migrant, dar care şi-a riscat viaţa pentru a salva un copil român de la moarte. Empatia nu are limite şi nu ţine de origine, ci de cum ne tratăm semenii”, a afirmat Eugen Călinoiu.

Reacțiile critice ale cetățenilor

Postarea subprefectului a stârnit reacții critice în comentariile publicate, mulți utilizatori reproșându-i că a filmat, dar nu a intervenit direct. „Ce rușine să stai și să filmezi, în timp ce alții și-au riscat sănătatea, poate chiar viața”, a scris un internaut, iar altul a adăugat ironic: „Țara asta are nevoie de mai mulți oameni ca dumneavoastră, gata să filmeze de pe margine o dramă”. Un alt comentator l-a felicitat sarcastic pentru „eroismul” de care a dat dovadă: „Bravo pentru eroismul de care ați dat dovadă! Adică, e nevoie de sânge rece și spirit de sacrificiu, să poți filma o astfel de scenă fără să îți tremure mâna, la sub zero grade în aer”.

Solicitările pentru recompensarea salvatorului

Mulți cetățeni au cerut ca bărbatul care a intervenit să fie recompensat pentru gestul său curajos. Printre propuneri se numără acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Craiova sau chiar obținerea cetățeniei române, ca recunoaștere a implicării sale.

Detalii despre salvarea fetiței

Fetița de cinci ani a căzut în lacul din parcul Nicolae Romanescu și a fost salvată după ce indianul a intrat în apă, ținând copilul în brațe până la sosirea pompierilor. Alte cinci persoane au încercat să o aducă la mal, însă eforturile lor nu au fost suficiente. În cele din urmă, echipele de intervenție au preluat copilul și l-au transportat la spital pentru evaluări suplimentare.

Misiune contracronometru în municipiul Craiova. Un copil de cinci ani a căzut în lacul înghețat din parcul Romanescu