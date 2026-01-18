”Un bărbat de 54 de ani a condus o autoutilitară pe strada Florenţa din localitatea Moşniţa Nouă, iar la un moment dat, ar fi părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în canalul de colectare a apelor pluviale”, a transmis IPJ Timiş.

În urma acestui incident, șoferul a murit, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru el.

Poliţiştii au întocmit în acest caz un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii acestei tragedii.