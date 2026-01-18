”Este foarte important să trecem peste ceea ce au însemnat diverse situații în care anumiți furnizori nu s-au comportat într-un mod corespunzător cu consumatorii și au creat o anumită frică la nivelul acestora, și să ne orientăm către unii furnizori care, într-adevăr, vin cu oferte serioase, care vin cu niște elemente care pot să ne ajute pe noi.

Mai ales acum, în pragul iernii, când, din păcate, foarte mulți consumatori din România au fost nevoiți să apeleze la energia electrică, energie electrică care, de departe, este cea mai scumpă formă pentru a ne încălzi. Și printr-o astfel de ofertă se poate reduce impactul a ceea ce ar însemna folosirea energiei electrice pentru încălzire”, a declarat Dumitru Chisăliță, președinte Asociația Energia Inteligentă.