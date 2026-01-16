Fermierii români cer Guvernului și Uniunii Europene să suspende taxarea suplimentară a importurilor de îngrășăminte

Fermierii români cer Guvernului și Uniunii Europene să suspende mecanismul european de taxare suplimentară a importurilor de îngrășăminte, măsură care crește costurile de producție, blochează aprovizionarea și limitează accesul la finanțare – exact într-un moment în care agricultura românească este deja sub presiune maximă.

Clubul Fermierilor Români, în calitatea sa de organizație reprezentativă a fermierilor performanți din România, susține și reprezintă interesele acestora în dialogul cu autoritățile naționale și europene și semnalează efectele profund negative pe care aplicarea CBAM pentru îngrășăminte le generează deja în piață, prin creșteri de costuri, blocaje în aprovizionare și acces restrâns la finanțare.

Organizația a transmis o scrisoare oficială către Ministerul Agriculturii, Ministerul Finanțelor, Comisarul European pentru Comerț și Securitate Economică și Reprezentanța României la UE, solicitând suspendarea temporară a aplicării CBAM pentru îngrășăminte, având în vedere „condițiile excepționale” din prezent.

Clubul subliniază că măsura este esențială pentru protejarea competitivității fermelor românești și pentru menținerea stabilității lanțului agroalimentar, într-un moment în care securitatea alimentară devine o temă critică la nivel european.