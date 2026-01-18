”ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină aseară pentru stingerea unui incendiu violent care a izbucnit într-o gospodărie de pe strada Fântânilor din municipiul Giurgiu și din cauza construcțiilor amplasate foarte aproape unele de altele, flăcările s-au extins rapid la alte trei gospodării, inclusiv pe strada alăturată, Mihai Eminescu. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu și Punctului de Lucru Călugăreni, cu patru autospeciale de stingere, o cisternă, o descarcerare, o ambulanță SMURD și poliția”, a transmis ISU Giurgiu, duminică dimineață.

Potrivit reprezentanților instituției, propagarea incendiului a fost favorizată de cantitatea mare de materiale combustibile din gospodării.

”Pagube importante s-au înregistrat și la doi dintre vecini, flăcările afectând locuințele. Au ars acoperișurile caselor pe o suprafață de 130 de metri pătrați fiecare, tavanele și tâmplăria, deteriorându-se mobilier, articole textile și alte bunuri. Într-o gospodărie au ars o magazie și bunurile din interior, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, iar în altă gospodărie a ars astereala unei magazii pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați și s-a deteriorat tabla de pe acoperiș, pompierii reușind să protejeze locuința”, au mai spus pompierii.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost scurtcircuitul.