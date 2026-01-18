Descoperirea șocantă a fost făcută, sâmbătă, după ce vecinii, îngrijorați că nu au mai văzut victima de mai bine de o săptămână, au alertat autoritățile.

Accesul în apartament a fost posibil doar după intervenția pompierilor, care au fost nevoiți să spargă ușa. Din păcate, în interior, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului.

Primele evaluări indică faptul că decesul bătrânului ar fi survenit cu câteva zile înainte de momentul descoperirii.

Conform presei locale, apartamentul victimei era neîncălzit, iar temperaturile scăzute din interior sugerează că aceatsa ar fi trăit în condiții extrem de dificile în ultimele sale zile, fără nicio sursă de căldură.

Vecinii spun că bărbatul de 71 de ani locuia singur, iar lipsa contactului cu exteriorul a făcut ca dispariția sa să treacă neobservată o perioadă.

Oamenii legii sosiți la fața locului au deschis un dosar de cercetare penală pentru a stabili cu exactitate circumstanțele morții.