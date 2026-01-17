”Am rămas plăcut surprins să văd că, iată, tot mai mulți români și moldoveni, pentru că emisiunile mele sunt urmărite și de cei de peste Prut. Le mulțumesc și celor din diaspora românească și moldovenească, care se uită seară de seară, de luni până vineri.

Toate aceste dezvăluiri sunt interesante pentru că fac parte, până la urmă, dintr-o istorie secretă a României și e bine ca toți cei care astăzi suntem cetățeni români, și mă refer aici și la moldovenii de peste Prut care au cetățenie română, și nu numai, e bine să știm acest lucru.

Sunt multe greșeli făcute de foștii guvernanți după ’89. Practic, secrete nespuse de nimeni până acum, inclusiv din interiorul serviciilor secrete, despre modul în care a fost condusă România.

Se vede și în promo-ul pe care l-au văzut cu toții și, de luni, repet, toate aceste dezvăluiri vor continua și vor fi surprize foarte mari.

Noile transmisiuni, care vor fi la noul post pe care îl deschid și care va funcționa de luni, Rizea TV, vor fi pe toate platformele sociale și, în curând, și pe rețelele de cablu din România și din Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, am devenit atât de viral prin prisma faptului că spun niște adevăruri, adevăruri care îi dor pe politicieni, îi dor pe cei din serviciile secrete, îi dor pe oamenii de afaceri corupți care au sărăcit România”, a declarat Cristian Rizea, la Realitatea PLUS.