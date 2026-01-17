Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt a anunţat pompierii au intervenit, noaptea trecută, la un incendiu produs într-o gospodărie din comuna Sprâncenata. La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere şi un echipaj SMURD.

”În momentul sosirii primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă şi degajări mari de fum, la mai multe construcţii. Misiunea pentru stingerea incendiului şi îndepărtarea efectelor negative a durat mai bine de patru ore. Au ars aproximativ 300 de metri pătraţi de acoperiş, bunurile din mai multe încăperi ale locuinţei, două anexe gospodăreşti, precum şi bunurile depozitate în acestea”, au afirmat reprezentanţii ISU Olt.

Potrivit lor, cel mai probabil incendiul a fost cauzat de o lumânare lăsată nesupravegheată.

În urma acestui incident, nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale.