”La începutul fiecărui an, situația este puțin diferită față de restul perioadei, întrucât se încheie un an financiar și nu se pot efectua plăți pentru anul următor. În mod obișnuit, banii destinați pensiilor sunt virați către Poșta Română cu câteva zile înainte de sfârșitul lunii, de obicei pe 27-28 ale lunii, ceea ce permite planificarea și organizarea distribuției pentru plata pensiilor în mod normal la începutul lunii.

În anul 2026, prima zi lucrătoare a fost data de 5 ianuarie, și Casa Județeană de Pensii Mehedinți a efectuat viramentul pentru plata pensiilor în conturile Companiei Naționale Poșta Română la data de 5 ianuarie 2026, urmând ca distribuirea banilor către destinatari să se stabilească de către Poșta Română”, a spus un reprezentant al Caseii de Pensii.

Potrivit instituției, fondurile pentru pensii au fost virate către Poșta Română la începutul primei săptămâni lucrătoare, iar stabilirea exactă a distribuirii la domiciliu ține de programul oficiilor poștale. În schimb, românii care au optat pentru plata pe card bancar nu au resimțit aceste întârzieri.

”Cei care au luat banii pe card n-au întârziat, exact la data care trebuie.Chiar foarte devreme!”, au spus doi pensionari.

”Nu e cazul la mine, pentru că eu îmi las câte o pensie în plus sau câte două, și e pe card”, a declarat un alt bătrân.

Autoritățile anunță că pensiile livrate prin Poșta Română vor ajunge la beneficiari în următoarele zile, pe măsură ce distribuirea continuă la nivel național.