Accidentul s‑a produs în comuna Dobrun, județul Olt. Un tânăr de 21 de ani, aflat la volanul unei mașini, trăgea după el o sanie pe care se aflau doi minori. La un moment dat, sania a derapat și s‑a izbit violent de un cap de pod.

Impactul a fost fatal pentru băiatul de 17 ani, în timp ce celălalt tânăr aflat pe sanie a scăpat fără răni grave.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cum s‑a produs tragedia și a întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă.