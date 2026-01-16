Mii de articole vor necesita reproiectare, iar impactul va fi resimțit atât de consumatori, cât și de producători din aproape toate industriile.

Ce sunt PFAS și de ce vor fi interzise

Interdicția privește PFAS, un grup de compuși sintetici cunoscuți drept „chimicale eterne”. Denumirea nu este întâmplătoare: structura lor chimică este aproape indestructibilă, fiind rezistenți la apă, grăsimi, temperaturi ridicate și abraziune.

Timp de decenii, industria i-a folosit masiv în:

creme și fonduri de ten

rimeluri și produse rezistente la apă

haine impermeabile

tigăi teflonate

ambalaje alimentare

electrocasnice și electronice

Durabilitatea care i-a făcut atât de utili este exact motivul pentru care astăzi sunt considerați periculoși.

De ce sunt PFAS un risc pentru sănătate

PFAS nu se descompun în mediu și se acumulează în organismele umane și animale. Agenția Europeană pentru Produse Chimice avertizează că expunerea la aceste substanțe este asociată cu probleme grave de sănătate.

Efecte toxice confirmate în studii:

leziuni renale

afectarea ficatului

tulburări hormonale

cancer testicular

boli tiroidiene

Aceste riscuri au determinat UE să accelereze procesul legislativ și să trateze subiectul ca pe o urgență.

Bruxelles grăbește interdicția

Inițial, se estima că restricțiile vor intra în vigoare în 2026. La finalul anului 2024, comisarul european pentru mediu, Jessica Roswall, a anunțat accelerarea procedurilor. Sunt deja în desfășurare consultări cu statele membre pentru adoptarea rapidă a regulamentului.

Ce industrii vor fi afectate

Interdicția va acoperi sute de mii de produse. Cele mai afectate domenii vor fi:

industria cosmetică

textile și îmbrăcăminte tehnică

electrocasnice și electronice

ambalaje alimentare

materiale de unică folosință

Producătorii vor fi obligați să creeze formule noi, să modifice procesele de producție și să își reorganizeze lanțurile de aprovizionare.

Lovitură pentru Ursula von der Leyen. Marile magazine din Austria refuză carnea adusă din Mercosur

Excepții temporare pentru domeniile fără alternative

UE va permite derogări limitate în sectoarele unde nu există încă înlocuitori eficienți pentru PFAS:

industria auto

aviație

energie

echipamente pentru pompieri

În aceste domenii, interdicția va fi aplicată mai târziu sau în formă restrânsă.

Unde se găsesc PFAS? Lista este surprinzător de lungă

PFAS sunt prezente în numeroase produse obișnuite:

ambalaje de fast‑food și cutii pentru mâncare la pachet

hârtie de copt, tăvițe de aluminiu

popcorn pentru microunde

sticle PET și folii alimentare

antiperspirante, creme cu SPF, spume de ras

fonduri de ten, pudre, rimeluri, eyelinere rezistente la apă

rujuri și balsamuri de buze

tigăi și oale teflonate (PTFE)

accesorii de bucătărie din silicon

forme de copt antiaderente

fețe de masă, perdele, covoare impregnate

îmbrăcăminte cu membrană DWR

piese auto rezistente la temperatură

lubrifianți tehnici

adezivi, benzi de montaj, vopsele anticorozive

soluții de impregnare pentru textile și încălțăminte

Franța și Danemarca au trecut deja la acțiune

Unele state membre nu au așteptat decizia Bruxellesului și au aplicat deja restricțiile, informeaza Chemtrust.

Franța a interzis PFAS în numeroase produse de consum în februarie.

Danemarca a eliminat PFAS din ambalajele alimentare din hârtie și carton încă din 2020, iar din iulie 2026 va extinde interdicția la îmbrăcăminte, încălțăminte și articole impermeabile.

De ce sunt PFAS atât de greu de eliminat

Stabilitatea lor chimică este și motivul pentru care sunt atât de periculoase. Legăturile carbon‑fluor sunt printre cele mai rezistente din chimia organică, ceea ce face eliminarea PFAS din ecosistem extrem de dificilă și costisitoare.

A fost votat cel mai bun loc din Europa pentru a te pensiona. Aici ai căldură, prețuri bune, sistem medical performant și liniștite tot anul