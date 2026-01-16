„Aș putea impune un tarif vamal țărilor dacă nu sunt de acord cu Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională”, a spus Trump la o masă rotundă desfășurată la Casa Albă, potrivit Sky News.

Liderul american a reiterat că SUA trebuie să controleze Groenlanda, menționând anterior ideea achiziționării insulei, dar fără a exclude o eventuală intervenție militară.

Declarațiile sale au amplificat tensiunile cu Danemarca, statul care deține suveranitatea asupra insulei, dar și cu liderii locali care resping orice formă de control american.

Comentariul vine la doar două zile după o întâlnire la Washington între ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, ministrul de externe al Groenlandei, Vivian Motzfeldt, secretarul de stat american Marco Rubio și vicepreședintele SUA, JD Vance.