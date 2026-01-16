CCR amână din nou decizia privind reforma pensiilor speciale! Noul termen: pe 11 februarie

Sursă: Realitatea.Net

Curtea Constituțională a amânat, vineri, luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. Este a patra amânare din acest caz. Noul termen a fost stabilit pentru data de 11 februarie.

Judecătorii CCR au amânat decizia privind soarta pensiilor speciale. Deciza de amânare a soluției în acest caz a fost luată după doar 30 de minute de dezbateri și este a patra amânare în acest dosar.

Potrivit judecătorilor, motivul amânării este legat de necesitatea de a studia mai bine cazul.

„Având în vederea cererea de întrerupere a deliberărilor pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul cauzei, precum şi a documentelor depuse de autorul sesizării în data de 15 ianuarie 2026 (expertiză contabilă extrajudiciară pro causa) şi a unor prevederi legale incidente (art.211 alin.(6) din Legea nr.303/2022), în temeiul dispoziţiilor art.57 şi art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, Curtea Constituţională a decis amânarea pronunţării asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru data de 11 februarie 2026”, informează CCR.

La şedinţa de vineri de la Curtea Constituţională au fost prezenţi toţi cei nouă judecători ai CCR, inclusiv Dacian Dragoş şi Mihai Busuioc, contestaţi la Curtea de Apel Bucureşti.

UPDATE 10.00 - Ședinţa de plen a CCR în dosarul privind obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, este programată să înceapă astăzi, la ora 10.00.

Conform informațiilor obținute de Realitatea PLUS, în sala de judecată au intrat Dacian Dragoș, Dimitrie Bogdan Licu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Laura Iuliana Scântei, Elena-Simina Tănăsescu (președintele Curții), Mihai Busuioc și Asztalos Csaba Ferenc.

Curtea Constituțională a României (CCR) are 9 judecători. Aceștia sunt numiți pentru mandate de 9 ani, fără posibilitatea reînnoirii, astfel:

- 3 judecători numiți de Președintele României

- 3 judecători numiți de Senat

- 3 judecători numiți de Camera Deputaților

ȘTIREA INIȚIALĂ

Este o zi decisivă pentru reforma pensiilor speciale, dar și pentru mandatul lui Ilie Boloja. Magistrații Curții Constituționale se reunesc astăzi pentru a încerca să dea o hotărâre finală, după trei amânări succesive.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, există posibilitatea ca nici de această dată să nu fie luată o decizie, întrucât unul dintre judecători riscă să fie suspendat chiar astăzi. În acest context, un scenariu luat în calcul ar fi repunerea dosarului pe rol, situație care ar putea pune în pericol obținerea fondurilor europene de la finalul lunii.

CCR ar putea rămâne fără doi judecători chiar în ziua în care ar trebui să se pronunțe asupra reformei pensiilor speciale. Totul depinde de hotărârea Curții de Apel București, care urmează să decidă dacă judecătorii constituționali Mihai Busuioc și Dacian Dragoș vor fi suspendați. O eventuală suspendare i-ar împiedica să participe la ședințele Curții pe toată durata procedurilor.

Cele două procese aflate pe rol vizează legalitatea numirii lor în funcție.