”La World Bank, Washington D.C., am avut o întâlnire importantă cu Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală, și cu echipa Băncii Mondiale, pentru a discuta despre proiectele majore din sănătate pe care România le dezvoltă în parteneriat cu această instituție. Am analizat stadiul proiectelor aflate în derulare - inclusiv cele trei centre pentru mari arși, care sunt astăzi aproape de finalizare - dar și măsurile de reformă susținute prin asistența tehnică oferită României”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Ministrul a ținut să precizeze faptul că discuțiile au vizat și viitorul colaborării cu Banca Mondială.

În cadrul întâlnirii, șeful de la Sănătate a propus construcția unui nou spital pentru mari arși în București și extinderea capacității secțiilor ATI din România - de la aproximativ 2.400 de paturi în prezent la 4.000 de paturi.

”În același timp, am discutat despre direcțiile de reformă care trebuie continuate: dezvoltarea ambulatoriului și a medicinei de familie, reorganizarea spitalelor, creșterea accesului la medicamente inovative și integrarea tehnologiilor moderne în sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate din România este în transformare. (...) Consolidarea colaborării cu Banca Mondială rămâne o prioritate strategică, iar dialogul deschis și constructiv confirmă că România are parteneri serioși în acest proces de schimbare”, a conchis Alexandru Rogobete.