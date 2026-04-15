”Este o discuţie exploratorie. Sigur că, în urma acestei discuţii şi a concluziilor pe care le vom trage în urma discuţiei, vom înainta şi vom avea, probabil, numeroase alte întâlniri de nivel tehnic. Nu cred şi, cu siguranţă, nu se va lua o decizie cu certitudine mâine, dar vom deschide dialogul către o negociere absolut necesară şi absolut firească în contextul dat”, a declarat ministrul Sănătăţii, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Oficialul a ținut să precizeze faptul că a avut o întâlnire cu o mare companie farmaceutică prezentă în România şi în continuă extindere în Statele Unite, cu care încercăm să avem viitoare parteneriate pentru zona de cercetare şi pentru zona de start-up.

”Îşi doresc să investească în start-up-uri de cercetare în zona farmaceutică şi România este o piaţă importantă, pentru a face acest lucru”, a mai spus Alexandru Rogobete.

Totodată, demnitarul s-a referit şi la întâlnirile de la Banca Mondială unde participă o dată la şase luni.

”Să nu uităm că România are proiecte importante cu Banca Mondială, în zona sănătăţii. Vorbim aici de cele trei spitale de arşi grav, cele două de la Timişoara şi Târgu Mureş care sunt aproape finalizate, cel de la Bucureşti, pentru copii, dar nevoia României continuă în zona de centre de arşi grav. Este evident că mai avem nevoie de cel puţin un centru în Bucureşti, dacă nu încă unul în zona de est sau nord-est a ţării”, a subliniat ministrul social-democrat.

Potrivit șefului de la Sănătate, discuţiile de la Banca Mondială, ”pe care le voi avea cu vicepreşedintele responsabil de Europa, vor fi pentru extinderea proiectului cu Banca Mondială, pentru încă un centru de arşi grav în Bucureşti, dar şi pentru continuarea asistenţei tehnice pe care o avem, pentru zona de digitalizare şi transformare digitală”.

