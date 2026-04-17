”Am participat astăzi la reuniunea virtuală a noii Inițiative pentru Libertatea Navigației Maritime în Strâmtoarea Hormuz, găzduită de președintele Franței și de prim-ministrul Regatului Unit.
Am discutat despre cooperarea în materie de securitate, lanțurile de aprovizionare critice și sprijinul acordat industriei, în contextul eforturilor comune de restabilire a libertății de navigație în strâmtoare și de atenuare a impactului economic.
Accentul s-a pus pe sprijinirea armistițiului în regiune și pe asigurarea redeschiderii și securizării rutelor de transport maritim pe termen lung, completând eforturile diplomatice în curs de consolidare a păcii”, a scris Nicusor Dan, pe X.
I took part today in the virtual meeting of the new Strait of Hormuz Maritime Freedom of Navigation Initiative, hosted by the President of France and the Prime Minister of the UK.
We discussed security cooperation, critical supply chains and support to industry, in the context…