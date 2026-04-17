Simptome alarmante

Totul a început în 2024, când un băiat de șapte ani, cunoscut sub numele de Roo, a început să prezinte simptome îngrijorătoare. A slăbit rapid, era constant obosit și consuma cantități neobișnuit de mari de apă. Pe măsură ce starea sa se agrava, familia și medicii au luat în calcul inclusiv ipoteza unei tumori cerebrale.

Investigațiile amănunțite au scos însă la iveală o cauză complet neașteptată: o intoxicație severă cu vitamina D, administrată sub formă de picături recomandate pentru dureri de creștere.

Un produs defect, de șapte ori mai concentrat

Suplimentul administrat copilului provenea dintr-un lot cu probleme, distribuit pe piața din Marea Britanie. Testele ulterioare au arătat că produsul avea o concentrație de aproximativ șapte ori mai mare decât cea indicată pe etichetă.

Tratamentul, care trebuia urmat timp de mai multe săptămâni, i-a provocat copilului o afectare acută a rinichilor. Medicii susțin că, dacă administrarea ar fi continuat conform planului inițial, consecințele ar fi putut fi fatale.

Degradare rapidă a stării de sănătate

După începerea tratamentului, starea copilului s-a deteriorat vizibil. A devenit apatic, și-a pierdut pofta de mâncare și a început să vomite frecvent. În doar câteva săptămâni, a pierdut peste 10% din greutatea corporală.

Analizele au indicat valori extrem de ridicate ale calciului în sânge și o afectare severă a funcției renale, provocată de deshidratare. Inițial, medicii au suspectat diverse afecțiuni grave, înainte de a identifica adevărata cauză.

Descoperirea cauzei reale

Cazul a fost elucidat după ce un specialist a aflat despre existența unor loturi defecte de vitamina D3. Verificarea seriei produsului utilizat a confirmat că acesta provenea dintr-un lot contaminat.

Diagnosticul s-a schimbat radical: nu era vorba despre o boală internă, ci despre o intoxicație accidentală cauzată de un supliment defect.

Probleme în sistemul de alertă

Deși loturile afectate au fost retrase oficial la începutul anului 2025, informația nu a ajuns la timp la toate farmaciile. În cazul de față, unitatea care a distribuit produsul a aflat despre alertă cu o întârziere de aproape trei luni.

Specialiștii atrag atenția că suplimentele alimentare nu sunt reglementate la fel de strict ca medicamentele, ceea ce poate duce la întârzieri periculoase în transmiterea alertelor.

Un al doilea caz confirmă riscurile

În aceeași perioadă, un alt copil, în vârstă de 13 ani, a fost internat cu simptome similare, inclusiv niveluri periculos de ridicate de calciu și probleme renale. Deși nu s-a identificat exact produsul utilizat, medicii consideră că intoxicația cu vitamina D este cea mai probabilă cauză.

În acest caz, complicațiile ar putea avea efecte pe termen lung, existând inclusiv riscul unui transplant renal.

Apeluri pentru reguli mai stricte

Experții din domeniul medical susțin că acest incident scoate la iveală o vulnerabilitate majoră în sistemul de control al suplimentelor alimentare. Spre deosebire de medicamente, acestea sunt monitorizate de autorități diferite, cu proceduri mai puțin stricte.

Specialiștii cer o revizuire urgentă a legislației, astfel încât aceste produse să fie supuse unor controale mai riguroase și să existe un sistem de alertă rapid și eficient.

Deși nivelul de vitamina D al copilului a revenit la normal după aproximativ un an, impactul asupra sănătății sale persistă. Viața lui s-a schimbat radical: dintr-un copil activ, a ajuns să aibă nevoie de sprijin pentru deplasări mai lungi și continuă să se confrunte cu efectele intoxicației.

Chiar și produsele considerate sigure pot deveni periculoase în lipsa unui control riguros.