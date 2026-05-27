PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de „liberalizarea sinecurilor” și cere oprirea numirilor politice: „Pile, relații și numiri fără competență!”

PSD lansează un nou atac la adresa premierului demis Ilie Bolojan și îi cere public să oprească numirile politice din instituțiile guvernamentale. Reacția vine printr-un comunicat transmis de social-democrați, în care aceștia acuză continuarea „sinecurilor” în aparatul de stat.

Potrivit PSD, în ultimele zile ar fi fost făcute numiri inclusiv în instituții care, susțin social-democrații, ar fi trebuit desființate în cadrul reformelor promise de actuala putere. În comunicatul transmis, PSD îl avertizează pe Ilie Bolojan să înceteze cu ceea ce numește „liberalizarea sinecurilor în instituțiile publice”.

Social-democrații susțin că astfel de decizii afectează inclusiv credibilitatea negocierilor purtate în această perioadă cu sindicatele pentru noua lege a salarizării. Potrivit acestora, în timp ce angajaților din sistemul public li se vorbește despre reducerea cheltuielilor și reforme, continuarea numirilor politice transmite un mesaj contradictoriu.

PSD, avertisment pentru Ilie Bolojan

​„Instalarea unor politruci de profesie, pe salarii de zeci de mii de lei, în instituții care ar fi trebuit să dispară în urma invocatelor reforme, cum este, de exemplu, Fondul Român de Contragarantare, reprezintă o sfidare scandaloasă la adresa cetățenilor și subminează credibilitatea Guvernului în consultările cu sindicatele privind Legea salarizării din sectorul bugetar.

​Totodată, numirea fără concurs în fruntea unor instituții publice sau companii de stat a unei pleiade de pile și relații, compusă din cofetari, șoferi sau muzicieni, fără nicio competență profesională relevantă pentru funcțiile ocupate, demască demagogia fără margini a premierului demis. Toate aceste numiri revoltătoare și intempestive îl transformă pe așa-zisul „premier reformator” într-un „premier sinecurist”.

​PSD îi anunță pe toți sinecuriștii instalați în această perioadă de către premierul demis că numirile lor în funcțiile guvernamentale vor fi invalidate imediat după învestirea noului guvern!”, au transmis social-democrații.