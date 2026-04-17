Conflict izbucnit la un târg din Sectorul 5

Totul s-a petrecut pe 10 aprilie, în Sectorul 5 din București, unde mai multe persoane se aflau la un târg. Potrivit anchetatorilor, tensiunile mai vechi dintre două familii au degenerat rapid într-un conflict deschis.

La fața locului au intervenit polițiștii Secției 19, după ce situația a scăpat de sub control. În centrul incidentului s-au aflat doi bărbați care, ulterior, au fost urmăriți de agresori atât în incinta târgului, cât și pe străzile Capitalei.

Atac direct asupra unei victime

Primul episod violent a avut loc chiar în zona târgului. Un bărbat de 32 de ani ar fi blocat intenționat mașina uneia dintre victime, după care a coborât și a atacat autoturismul.

Acesta a lovit în mod repetat geamul portierei cu un obiect ascuțit, până când l-a distrus complet. În urma incidentului, victima a suferit răni ușoare la nivelul feței, necesitând îngrijiri medicale.

Urmărire periculoasă în trafic

Al doilea incident a fost și mai grav. Un tânăr de 22 de ani a urmărit în trafic un alt bărbat, pe mai multe artere aglomerate din București, în jurul orei 21:00.

În mașina urmărită se aflau nu doar șoferul, ci și partenera acestuia și trei copii. La un moment dat, agresorul a depășit coloana de mașini oprite la semafor, circulând pe contrasens, apoi a accelerat și a lovit intenționat autoturismul victimei.

Impactul a fost extrem de violent, mașina fiind rotită pe carosabil. După coliziune, agresorul a coborât și s-a îndreptat amenințător spre victimă, care a reușit însă să părăsească zona.

Acuzații grave: tentativă de omor

În urma anchetei, procurorii au stabilit că acțiunile bărbatului de 22 de ani au pus în pericol direct viața tuturor ocupanților autoturismului.

Anchetatorii consideră că acesta a acceptat posibilitatea producerii unui deznodământ tragic, motiv pentru care este cercetat pentru tentativă de omor calificat, pe lângă distrugere.

În urma impactului, șoferul mașinii lovite a suferit leziuni specifice unui accident rutier sever, iar autoturismul a fost grav avariat.

Măsuri luate de instanță

Cei doi suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, ulterior fiind prezentați în fața magistraților.

Judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului de 22 de ani, considerat principalul agresor, în timp ce bărbatul de 32 de ani a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.

Cazul este în continuare investigat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu Serviciul Omoruri din cadrul Poliției Capitalei.