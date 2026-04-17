Bugetul 2026: Primăriile primesc „gura de oxigen” necesară pentru investiții prin majorarea plafoanelor de creditare

Administrațiile locale din România primesc o veste crucială pentru continuarea șantierelor aflate în curs: Guvernul a decis majorarea plafonului pentru finanțările rambursabile la 3 miliarde de lei pentru anul 2026. Măsura, adoptată în contextul unei ședințe de Guvern maraton dedicate bugetului de stat, vine să corecteze o limitare care amenința să blocheze proiectele de infrastructură de interes local chiar din primele luni ale anului viitor.

Prudență fiscală în fața unei necesități concrete

Decizia de a ridica pragul de la 2 miliarde la 3 miliarde de lei, atât pentru contractare, cât și pentru trageri efective, a fost fundamentată pe o analiză riguroasă a execuției bugetare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că această ajustare răspunde unor solicitări reale venite din partea primăriilor, care se confruntau cu epuizarea rapidă a spațiului de manevră financiară.

„Menținem o abordare prudentă, compatibilă cu obiectivele de consolidare fiscală și angajamentele europene”, a asigurat ministrul, subliniind că obiectivul central este asigurarea unui cadru predictibil care să prevină blocajele în implementarea investițiilor. Practic, la momentul luării deciziei, fuseseră deja autorizate finanțări de aproape 1,96 miliarde de lei, ceea ce însemna că vechiul plafon era, de facto, epuizat.

Orizontul 2027-2028: Revenirea la plafoanele multianuale

Deși pentru anul 2026 s-a optat pentru această suplimentare strategică, strategia pe termen lung a Ministerului Finanțelor rămâne ancorată în disciplina bugetară. Pentru anii 2027 și 2028, plafoanele vor fi menținute la nivelul de 2 miliarde de lei anual, în deplin acord cu cadrul fiscal-bugetar multianual negociat la nivelul Uniunii Europene.

Un aspect esențial al noului act normativ este menținerea excepțiilor pentru proiectele verzi și europene. Astfel, creditele destinate prefinanțării sau cofinanțării proiectelor din fonduri externe nerambursabile nu vor fi incluse în aceste plafoane, oferind autorităților locale o flexibilitate sporită pentru atragerea banilor de la Bruxelles. Aceeași regulă se aplică și în cazul refinanțării datoriei publice locale deja existente.

Impactul asupra comunităților locale

Dincolo de cifre, hotărârea de Guvern vizează un impact direct asupra calității vieții cetățenilor. Prin corelarea contractării finanțărilor cu tragerile efective, Executivul dorește să elimine disfuncționalitățile administrative care lăsau proiectele fără finanțare la jumătatea drumului.

Printre obiectivele principale ale măsurii se numără:

Susținerea infrastructurii locale și a serviciilor publice esențiale.

Creșterea predictibilității financiare pentru primari și consilii județene.

Evitarea arieratelor generate de lipsa resurselor pe parcursul execuției lucrărilor.

Această injecție de capital în investițiile locale este privită și ca un catalizator pentru o nouă etapă de dezvoltare a economiei românești, un punct de vedere susținut inclusiv de reprezentanții BNR în contextul alinierii României la standardele OCDE. Astfel, 2026 se conturează a fi un an al continuității în investiții, dar sub o supraveghere strictă a disciplinei fiscal-bugetare asumate la nivel național.