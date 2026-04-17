Cum se calculează taxa

Noua taxă reprezintă 1% din valoarea produselor comandate, dar nu poate fi mai mică de 1,49 lei și nici mai mare de 3,99 lei, TVA inclus. Aceasta va fi aplicată tuturor comenzilor, indiferent dacă produsele sunt vândute direct de eMAG sau de comercianți din Marketplace.

Reprezentanții companiei spun că măsura este legată de investițiile făcute în platformă și de contextul economic actual.

„Începând cu 17 aprilie 2026, eMAG introduce un cost de servicii operaționale de 1% din valoarea produselor comandate, de minim 1,49 lei (TVA inclus), dar nu mai mult de 3,99 lei (TVA inclus), și se aplică tuturor comenzilor plasate pe platformă. Decizia vine ca urmare a investițiilor susținute ale companiei pe care le-am realizat în ultimii ani pentru îmbunătățirea experienței de cumpărare, precum și a infrastructurii tehnice, într-un context macroeconomic marcat de volatilitate. Costul este afișat transparent înainte de finalizarea comenzii. Această decizie nu implică acțiuni suplimentare din partea sellerilor noștri”, au transmis aceștia.

Taxe similare și pe alte platforme din grup

Măsura vine în contextul în care și alte platforme din același grup au introdus costuri similare. Fashion Days aplică deja o taxă de procesare a comenzilor, inclusiv pentru utilizatorii care au abonament Genius, cost separat de livrare și stabilit în funcție de valoarea comenzii.