Budăi afirmă că situația este confirmată nu doar politic, ci și de date oficiale, inclusiv de la BNR, care ar indica un impact regresiv al măsurilor fiscale.

„Datele arată clar”: scăderi consecutive ale nivelului de trai

„Când austeritatea devine politică de sărăcire în masă, tăcerea nu mai este o opțiune. România traversează una dintre cele mai grave crize sociale din ultimele decenii. Nu o spune doar PSD. O spun datele. O spune Banca Națională a României, care avertizează că ajustarea fiscală promovată de domnul Ilie Bolojan are caracter regresiv, lovind cel mai dur exact pe cei care aveau cel mai puțin: cetățenii români cu venituri mici, seniorii, familiile tinere.

8 luni consecutive de scădere a puterii de cumpărare a salariaților, asta este performanța politicilor de austeritate ale domnului Bolojan. Minus 8,2%. Profesorii au pierdut 15% din puterea de cumpărare reală. Medicii și asistentele - 10%. Funcționarii publici - 14%. Aceasta nu este o statistică. Aceasta este viața a milioane de români care muncesc cinstit și se trezesc tot mai săraci în fiecare lună.”

Pensionarii, printre cei mai afectați: „Oamenii aleg între mâncare și medicamente”

Fostul ministru atrage atenția că presiunea este resimțită puternic și de pensionari, în contextul inflației în creștere.

„Părinții și bunicii noștri suferă cea mai mare depreciere a puterii de cumpărare din ultimii 25 de ani. Inflația s-a dublat, de la 5% la 10%, pe fondul creșterii TVA, a accizelor și a CASS. Peste 500.000 de seniori sunt pe punctul de a intra în deprivare materială severă. Oameni care au muncit o viață întreagă pentru această țară sunt acum nevoiți să aleagă între mâncare și medicamente.”

Critici la adresa direcției economice: „Nu e reformă, este eșec”

În opinia lui Budăi, actualele măsuri nu pot fi considerate reforme, ci reprezintă un eșec al guvernării. „Aceste aspecte se numesc eșec de guvernare. Nu reformă, nu responsabilitate fiscală, așa cum le place domnului Bolojan și fanilor dumnealui să le numească.”

PSD propune impozitare progresivă: „Soluțiile există, dar sunt ignorate”

Fostul ministru spune că există alternative, inclusiv recomandate la nivel european, care ar putea reduce presiunea asupra populației.

„În întreaga Europă Occidentală, inclusiv Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană, experții recomandă ca ajustările bugetare să fie însoțite de impozitare progresivă - tocmai pentru a proteja clasele vulnerabile și pentru a nu sugruma consumul intern. PSD a propus exact această soluție. Comisia Europeană a evaluat că ar fi adus la buget 12 miliarde de euro, dublu față de necesarul de echilibrare, fără să sărăcească milioane de români. Propunerea a fost ignorată.”

„România are nevoie de altă direcție”

În final, Marius Constantin Budăi spune că situația actuală arată nevoia unei schimbări de abordare la nivel guvernamental.

„Când economia se contractă, când cetățenii sărăcesc sistematic, când plasa de siguranță socială se rupe bucată cu bucată - nu există stabilitate. Există doar o criză pe care doar fanii domnului Bolojan refuză să o recunoască. PSD nu va tăcea și nu va fi complice la o direcție de guvernare care produce suferință reală, măsurabilă, documentată. România are nevoie de un guvern care guvernează pentru oameni, nu împotriva lor.”