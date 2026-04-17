Listarea companiilor de stat: Între eficiență economică și blocaje politice în coaliție

Guvernul României se află în centrul unei dispute aprinse privind administrarea activelor statului, după ce premierul Ilie Bolojan a reconfirmat intenția de a vinde pachete minoritare de acțiuni la mai multe companii strategice. Deși măsura este prevăzută în programul de guvernare și a fost discutată luni de zile în grupuri de lucru cu toate partidele din coaliție, inițiativa a generat reacții politice vehemente, pe care șeful Executivului le cataloghează drept simple „speculații” și zgomot de fond.

Transparența ca soluție pentru companiile strategice

Argumentul central al premierului Bolojan este că listarea unor pachete minoritare nu reprezintă o privatizare, ci un mecanism de modernizare. Statul își va păstra statutul de acționar majoritar în companiile strategice, însă deschiderea către piața de capital va impune un management mai riguros. Conform premierului, această mișcare va dezvolta piața de capital autohtonă, va asigura o administrare transparentă și va aduce venituri suplimentare la bugetul de stat, eliminând practicile opace din prezent.

Pe lista entităților vizate pentru o posibilă listare se află nume sonore precum CEC Bank, Aeroporturi București, Portul Constanța, Salrom, Loteria Română, Imprimeria Națională și Poșta Română. Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat că analiza acestor companii s-a realizat cu implicarea tuturor miniștrilor, inclusiv a celor de la PSD, iar proiectul a trecut prin ședința de Guvern fără ca cineva să ridice obiecții în mod oficial.

„Șobolanii” bugetari și lupta împotriva risipei

Ilie Bolojan a lansat și un avertisment dur privind starea finanțelor publice, folosind o metaforă plastică pentru a descrie presiunea asupra resurselor naționale: „Niște șobolani și șoareci ne mănâncă rezervele din cămară”. Premierul susține că rezervele statului sunt extrem de reduse, motiv pentru care nu își poate permite să creeze populației așteptări false care nu pot fi onorate.

Șeful cabinetului a explicat că rezistența politică și criticile acerbe provin din faptul că măsurile sale au „deranjat” rețelele de privilegii. Prin limitarea risipirii banului public și „închiderea robinetelor” pentru anumite grupuri de interese, premierul consideră că și-a atras înjurături pe care le consideră, paradoxal, o „binecuvântare”. În viziunea sa, reacțiile violente ale celor afectați sunt cea mai bună dovadă că deciziile de reformă sunt corecte și necesare.

Contraatacul PSD: Moratoriu de doi ani pe vânzarea de acțiuni

În ciuda consensului aparent din ședințele de guvern invocate de premier, PSD a anunțat o schimbare radicală de poziție. Sorin Grindeanu a declarat că social-democrații vor depune în Parlament un proiect de lege pentru interzicerea vânzării de acțiuni la companiile de stat profitabile pentru o perioadă de doi ani.

Această inițiativă legislativă vine ca un blocaj direct la planurile de restructurare prezentate de Oana Gheorghiu. Deși PSD a participat la analizele preliminare, partidul optează acum pentru conservarea status-quo-ului, generând o nouă fractură în interiorul coaliției pe o temă de importanță strategică pentru economia națională.