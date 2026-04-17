”Marți, 21 aprilie 2026, începând cu ora 10:00 va avea loc ședința Biroului Politic Național. Ședința va avea loc în sala grupului PNL din Camera Deputatilor”, a transmis PNL.

Reuniunea Biroului Politic Național al PNL va avea loc la numai o zi după ce PSD va lua decizia finală privind retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan și solicitarea demisiei de onoare a premierului, în termen de 72 de ore.

În cadrul ședinței liberalii vor tranșa această speță urmând să îi acorde un nou vot de încredere actualului premier.

Ilie Bolojan are nevoie de un nou vot de susținere în partid dacă intenționează să meargă mai departe cu poziția exprimată public, potrivit căreia nu își va da demisia din funcție și va continua ca prim-ministru al unui guvern minoritar.