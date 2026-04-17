Tot ce trebuie să faci este să corectezi ecuația „19-9=5” mutând un singur băț de chibrit și să faci asta în mai puțin de 10 secunde.

Un test simplu, dar înșelător

Astfel de teste de logică sunt tot mai populare, deoarece verifică rapid abilități esențiale precum atenția la detalii, gândirea creativă și capacitatea de rezolvare a problemelor. În acest caz, regula este clară: ai voie să muți un singur chibrit pentru a transforma ecuația într-una corectă.

Deși mulți cred că soluția este evidentă, realitatea este că doar o mică parte dintre oameni reușesc să găsească răspunsul în timpul impus.

Privește atent ecuația „19-9=5” și încearcă să identifici acel singur element care, odată mutat, schimbă complet rezultatul. Cheia este să nu te limitezi la calcule matematice clasice, ci să privești cifrele ca pe niște forme care pot fi modificate.

Dacă ai reușit în mai puțin de 10 secunde, ai toate motivele să fii mulțumit ai demonstrat o gândire rapidă și flexibilă.

Soluția corectă

Dacă nu ai găsit rezolvarea, iată explicația: se mută un băț de chibrit din structura cifrei „9” din numărul 19 și se adaugă la cifra „9” de după semnul minus. În urma acestei modificări, primul număr devine „13”, iar al doilea „9” se transformă în „8”.

Ecuația rezultată este: 13 - 8 = 5, care este corectă.

Soluția testului IQ / Sursa foto - Arhivă

Ce spune rezultatul despre tine

Astfel de teste sunt adesea asociate cu nivelul de inteligență, deși nu reprezintă o evaluare oficială. În general, interpretările populare împart rezultatele astfel:

IQ peste 140 – nivel considerat excepțional;

IQ între 131 și 140 – inteligență foarte ridicată;

IQ între 121 și 130 – peste media populației;

IQ între 111 și 120 – ușor peste medie;

IQ între 101 și 110 – nivel mediu.

Indiferent de rezultat, astfel de exerciții rămân o metodă excelentă de antrenare a minții și de stimulare a gândirii creative.