Bolojan susține că social-democrații au practicat un „joc dublu”, participând la deciziile din coaliție, dar încercând ulterior să se delimiteze public de costurile măsurilor fiscale și bugetare.

Bolojan a afirmat la RRA că instabilitatea politică afectează direct funcționarea aparatului guvernamental, pentru că administrația nu se mai mobilizează atunci când există incertitudine privind continuitatea Executivului.

În opinia premierului, România nu își permite o astfel de criză în condițiile în care trebuie să corecteze deficitele bugetare acumulate și să urgenteze atragerea banilor europeni.

Ilie Bolojan: „Criticile venite din partea reprezentanților PSD încalcă protocolul de guvernare”

„Dacă ne-am luat după declarațiile care au fost făcute până acum, am putea spune că zarurile au fost aruncate și că luni Partidul Social Democrat va vota într-o manieră sau alta că nu va mai colabora cu premierul Bolojan. De altfel, dacă analizăm ce s-a întâmplat în aceste ultime luni, constatăm o serie de critici venite din partea reprezentanților acestui partid, sigur care încălcau în mod evident protocolul de guvernare care prevede că partidele nu trebuie să se atace între ele și bunul simț de a construi relații de încredere, pentru că altfel nu poți să construiești relații de încredere.

Și care nu doar că au l-au atacat pe premier, indiferent ce persoană este, ci pur și simplu contribuie la lipsa de performanță a guvernului, pentru că mașinăria guvernamentală, când vede că este instabilitate, nu se mai mobilizează, nu mai lucrează corespunzător și toată lumea se gândește cine vine, cine pleacă, cine va rămâne, dacă mai rămân pe post și așa mai departe.

„Suntem în faza unui început de criză. România nu are nevoie”

Și evident, suntem pe fondul acestor declarații în faza unui început de criză, de care România nu are nevoie, asta este cât se poate de cert. Avem niște probleme complicate care vin pe de o parte din realitățile noastre economice, din deficitele bugetare pe care le-am acumulat anii trecuți și pe care trebuie să le corectăm, pentru că altfel, indiferent ce guvern vine, plătind dobânzi tot mai mari, spațiile pe care le are pentru educație, pentru sănătate, vor fi tot mai mici.

De asemenea, avem de absorbit bani europeni în perioada imediat următoare, până la sfârșitul lunii august, trebuie să absorbim încă 8 miliarde de euro pe de o parte să rezolvăm jaloanele să trecem legi prin Parlament ca să ne putem lua banii și apoi să terminăm lucrările. Ceea ce înseamnă că orice fel de perturbații și de întârzieri va face ca România să intre în riscul de a pierde sume importante de bani, pe care veți vedea că la finalul lunii august nu și le va mai asuma nimeni, toți vor arunca vina unii pe alții, indiferent cine va fi în guvernare, dar din păcate vedem cum se duc lucrurile. Deci România nu are nevoie de această criză politică.

Cred că asta este cunoscută de toată lumea (n.r. faptul că argumentația privind criza politică nu este benefică României în această perioadă). Aceste discuții au avut loc atât în cadrul privat, dar și discuții de la om la om, deci lucrurile sunt cunoscute, nu trebuie să fii mare expert politic în astfel de situații. Iar explicația pentru generarea acestei crize nu poate fi decât pe trei componente din punctul meu de vedere. Una dintre componente ține de fuga de răspundere. Și trebuie să discutăm foarte deschis. Această guvernare, care a intrat acum 10 luni de zile, și-a asumat niște răspunderi importante, pentru că corectarea deficitului nu se poate face decât cu câteva măsuri, care în principal țin de creșteri de taxe și de încasări de venituri, sau de scăderi de cheltuieli, sau măsuri combinate. Nu există alte măsuri nicăieri.

„Fuga de răspundere a fost constantă, eu am vazut acest joc dublu și mincinos”

Aceste măsuri, pe care și noi le-am pus în practică, sunt de natură a crea constrângeri economice, și neajunsuri cetățenilor. Acesta este adevărul, nu trebuie să fugim de asta, ori în general există tendința de fugă de răspundere, și dacă ați urmărit în această perioadă cu toate că toate deciziile pe care le-am luat au fost luate de comun acord, poate n-au fost exact ce a dorit PNL sau PSD sau UDMR sau USR, dar toate au fost luate de comun acord, normal că efectele, v-am spus, în cele care sunt, iar cei care astăzi dau tot felul de sfaturi cum se rezolvă deficitul, care critică uneori creșterile de taxe pe care ar trebui să le facem, tăierea unor sporuri din sectorul public, consiliilor, trebuie întrebați de ce n-au avut curajul să-și asume răspunderea atunci când a fost nevoie anul trecut.

Și deci, fuga de răspundere, în toată această perioadă, a fost o constantă, eu am văzut acest joc dublu, acest joc mincinos, că nu putem să spunem altfel, în care eram de acord în ședințele coaliției sau de guvern cu privire la toate aceste măsuri, la diferite nivele, după care vedeam în conferințe de presă, în talk show-uri, în postări, că lucrurile sunt total diferite, că s-a văzut jocul dublu al PSD-ului, în așa fel încât să participe la decizie, dar să se derobeze de costuri, pentru că inevitabil sunt niște costuri și deci, din punctul acesta de vedere, înțelegând oare cumva strategia de opoziție din interiorul guvernării, pur și simplu din respect pentru țara noastră, dorind ca lucrurile să meargă înainte și înțelegând oare cumva necazurile populației și încercarea unor forțe politice de a fugi de această răspundere, deși aceste deficite le-a făcut tot guvernele României, din care au făcut parte și PSD și PNL, să nu fugim de această răspundere și, în primul rând, noi am avea responsabilitatea să facem ceea ce trebuie.

Deci ăsta este un motiv pentru că, inevitabil, există necazuri, la cetățenii români care au trebuit să suporte niște costuri pe tema asta, și ceea ce se întâmplă în retorica pe care o avem în această perioadă este legată de senzația că există o cămară, așa ca să folosesc un termen plastic, plină în care cel care ține cheile cămării, premierul României în condițiile de față, nu deschide pur și simplu, ține lucrurile bugetul țării plin și nu vrea să facă lucruri bune. Cine n-ar vrea să facă lucruri bune? Dar, din păcate, alimentele din cămară, proviziile, nu mai sunt prea multe, pentru că le-am consumat anii trecuți. Acesta este adevărul.

„Conducerea PSD se comportă ca și cum ar avea voturi ca pe vremea lui Dragnea. Nu mai este această situație”

Al doilea motiv este unul de tip politic. Politica de tip cinic în care sacrifici practic problemele României pe o strategie de partid. Aici sunt următoarele aspecte. Partidul Social Democrat a fost foarte mulți ani în guvernare. Și PNL-ul a fost mulți ani în guvernare. Dar uneori unii oameni din conducerea PSD se comportă așa cum ar avea voturi ca pe vremea domnului Dragnea. 40 și ceva la sută. Nu mai este această situație. Și atunci oameni care în județele lor au această poziție cred că asta e și la nivel național. Or nu este acest lucru.

Și dintr-un astfel de orgoliu politic supradimensionat, peste anvelopa politică pe care o are fiecare partid, ne trezim cu situații în care s-ar dori probabil să existe un premier de tip marionetă, în așa fel încât unii să fie cu răspunderea, iar alții să fie cu trasul sforilor prin spate. Și cei care mă știu pe mine, știu că întotdeauna acolo unde am fost, mi-am asumat răspunderea pentru funcții, dar nici nu am permis acest lucru.

„PSD este în situația în care doresște un premier de tip marionetă”

Gândiți-vă că această criză care se prefigurează este ca și cum te-ai apuca să îți descoperi casa în toamnă, fără să ai țigle, și fără să ai lemnele necesare pentru a-ți reface acoperișul. Cam asta este situația ca să vă răspund direct la întrebare. Dacă ar veni un alt premier, dacă ar fi o marionetă, nu va avea nicio autoritate să facă ceea ce trebuie pentru țara asta, și personal, dacă aș ști că schimbarea unui om rezolvă problemele țării, n-aș avea niciun fel de rezervă să plec mâine.

Dar știu că nu se poate întâmpla asta, iar dacă ar veni un premier care vrea să-și exercite această funcție și are autoritatea necesară, întrebarea este cât timp ar trebui din nou PSD, ca să mai inventeze două luni, trei luni de zile ceva, ca să constate din nou că sunt probleme, de ce? Pentru că sunt indiferent cine ar fi premier în perioada următoare, v-am spus, rezervele din cămară sunt foarte reduse, nu poți să vii să creezi așteptări populației, pe care să nu le poți după aceea onora, pentru că pe bună dreptate oamenii nu mai au încredere în tine și se întorc împotriva ta.

De asemenea, mai e un calcul politic. Am avut discuții cu domnul președinte și am explicat perspectiva pe care o am vis-a-vis de ceea ce se întâmplă. Mai este încă o miză politică. Partidul Social Democrat și-ar dori un partid național liberal de tip obedient. Și gândiți-vă că atunci când conducerea unui partid... Asta ce se întâmplă?

Deci atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere într-un fel sau altul nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziția de partid anexă.

S-au mai experimentat astfel de situații, și toți cei care au ajuns în această situație n-au mai avut un viitor politic, și cel puțin cât timp voi fi președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susține valorile de modernizare ale României, și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, care respectă inițiativa primată, care țin disciplină în finanțele publice, care asigură ordinea în țară, putem să progresăm în perioada următoare.

Din moment ce cererea PSD după ce nu au reușit să creeze falii cu USR-ul, de exemplu, s-a mutat asupra premierului Bolojan, este evident că a cere înlocuirea premierului pe care îl propune un alt partid înseamnă să te interferezi în decizia acelui partid, și practic acel partid nu mai are viitor, și eu îmi doresc pentru România, pentru că cred că acest partid are mult de spus în viitor, să rămână un partid relevant.

„În acest mandat am deranjat destul de mult. Am limitat prăduirea bugetului de stat”

Mai este un motiv de care nu se vorbește. În acest mandat, am deranjat destul de mult. Gândiți-vă că am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat. Și v-aș da niște exemple ca să fie lucrurile cât se poate de clare, pentru că prăduirea bugetului de stat se poate face în multe feluri.

Gândiți-vă că dacă ai o bancă care dă credite care sunt neperformante, înseamnă că banii aceia nu se mai recuperează. Și când ai o bancă, cum a fost EximBank, care a acordat credite, de exemplu, neperformante, care nu vor mai fi returnate, și în acest mandat nu s-a mai dat niciun astfel de credit, înseamnă că ai limitat o prăduire a bugetului public.

În momentul în care vrei să ai energie ieftină, pentru țara noastră, pentru fiecare gospodărie din România, pentru companiile românești, dar permiți ca accesul în sistemul energetic al României să fie blocat de hârtii, nu te poți racorda astăzi la sistemul nostru de electricitate, pentru că am emis hârtii pentru aproape de 10 ori mai mult capacitatea de care avem noi nevoie. Noi avem 9.000 de megawați maxim, pe care îi consumăm, și am emis documente scrise pentru 80.000 de megawați, care practic blochează accesul și cum vom putea avea ceva produse mai ieftine într-o piață: apă, dacă există o ofertă, mai bună de apă, mai mulți producători, în așa fel încât să scadă prețurile lor, cât se poate de clar pentru oricine, ori blocând asta, am făcut accesul mult mai greu, am scumpit lucrurile, și asta s-a întâmplat, gândiți-vă că în ultimii doi ani de zile, am eliberat peste 40.000 de megawați, doar în ultimii doi ani de zile, și acest lucru nu se poate întâmpla decât în condițiile în care s-au închis ochii sau au fost susținute aceste mecanisme.

„În condițiile în care ai companii de stat, a căror conduceri huzuresc pe contracte bune, deranjează destul de mult”

Gândiți-vă că în condițiile în care ai companii de stat, a căror conduceri huzuresc pe contracte bune, fără mari responsabilități, și pui reflectoarele pe ei, deranjează destul de mult, și așa mai departe. Gândiți-vă, de exemplu, să ai conduceri care sunt cu tot felul de filiere politice, nu știu, la apele române, am pierdut finanțarea barajelor, din PNRR, dar am avut nenorocirea de la Praid, cel de la apele române a fost schimbat, cel de la Salrom, care este celălalt responsabil, s-a legat de caloriferul de la Salrom și încă este bine, mersi acolo, și așa mai departe.

Ce am făcut practic? Deși de multe ori cu frâna de mână, am pus reflectoarele pe aceste zone, am căutat să schimb legislații și să corectez lucrurile, și aceste zone sunt conectate, transpolitic, și transinstituțional, la oameni care au susținut aceste lucruri, și foarte plastic, gândiți-vă că în cămara aceea pe care o mai are gospodarul, atunci când deschizi ușa, vezi că ai niște șoricei, niște șobolani care sunt ca niște rozătoare, care îți rod acele alimente, și e foarte plastic, știți, am aprins becurile, este cât se poate de clar asta, nu e rostul meu dar asta am încercat să fac lumină acolo, și în mod evident asta cât se poate de clar a deranjat, dar am o experiență din administrație, și am înțeles un lucru, degeaba îți umpli cămara prin munca oamenilor, prin impozite și taxe, dacă din acea cămară sau risipești banii, sau rozătoarele ți-i rod, și peste tot pe unde am fost, am căutat să nu risipesc banii, să elimin formulele de pierderi de bani, indiferent sub ce formă au fost, pentru că orice om care consumă niște bani publici fără să justifice acel post, înseamnă o pierdere de bani publici, și nu neapărat furtul direct este doar o pierdere, aici sunt pierderi enorme pe care am încercat să le corectez în fiecare zi, și în mod evident și asta consider că a deranjat.”, a declarat Ilie Bolojan la RRA.