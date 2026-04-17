Incidentul s-a petrecut pe ruta dintre Herrenberg și Tübingen, iar descoperirea a fost făcută în timpul cursei. Mecanicul a alertat imediat Poliția Federală. După ce trenul a ajuns în gara principală din Tübingen, coletul a fost verificat.

În interior au fost găsite 20 de tarantule braziliene din specia Avicularia geroldi, fiecare ambalată separat. Pe cutie era lipită o notă tipărită, în care erau trecute datele proprietarului și o mențiune că transportul respectă reglementările privind protecția speciilor. Autoritățile au transmis că toți păianjenii erau în stare bună.

Proprietara și-a recuperat tarantulele în aceeași zi

Femeia care deținea tarantulele a fost contactată și a venit să le recupereze în aceeași zi. Nu este clar cum a ajuns coletul să fie uitat în tren sau dacă a fost vorba despre o neatenție în timpul transportului.