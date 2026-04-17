Scena șocantă, filmată și difuzată pe rețelele de socializare, s-a petrecut într-un parc din Sarzana. Martorii, aflați în zona de joacă frecventată de familii și copii, au observat inițial un foc aprins și un comportament suspect al bărbatului, iar când s-au apropiat au constatat că pe grătar se afla cadavrul unei pisici, care ar fi fost ucisă cu puțin timp înainte, scrie La Nazione.

Autoritățile au fost alertate imediat, iar la fața locului au intervenit carabinierii și poliția, care au reținut un bărbat identificat ca fiind cetățean de origine nigeriană.

În prezent, autoritățile încearcă să stabilească proveniența animalului, nefiind clar dacă pisica aparținea unei familii din zonă sau era un animal fără stăpân.

Nu este primul incident de acest gen petrecut în Peninsulă. În 2021, un alt migrant a fost expulzat tot pentru că a gătit o pisică, despre care a afirmat că a găsit-o moartă. La vremea respectivă, presa a subliniat situația disperată a refugiaților, care, în lipsa oricărui sprijin, ajung să comită astfel de fapte.