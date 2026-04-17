Șoigu, fost ministru al Apărării în momentul declanșării invaziei asupra Ucrainei, a invocat incidente recente în care drone s-au prăbușit în Finlanda și în statele baltice, în contextul unor atacuri ucrainene asupra portului Ust-Luga din Golful Finlandei, potrivit The Kyiv Independent .

Declarațiile oficialului rus vin în contradicție cu poziția Kievului. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat anterior că serviciile de informații ucrainene indică faptul că Rusia ar fi redirecționat în mod deliberat drone către Finlanda și statele baltice pentru a amplifica tensiunile regionale.

Avertismentul Moscovei

Șoigu a susținut, fără a prezenta dovezi, că atacurile cu drone asupra Rusiei ar fi lansate tot mai frecvent prin spațiul aerian al statelor baltice, via Finlanda.

„Acest lucru s-ar putea întâmpla în două scenarii: fie sistemele occidentale de apărare antiaeriană sunt extrem de ineficiente, fie statele respective permit deliberat folosirea spațiului lor aerian, devenind astfel complici la agresiunea împotriva Rusiei”, a declarat oficialul rus.

Acesta a invocat articolul 51 din Carta ONU, care prevede dreptul statelor la autoapărare în cazul unui atac armat, sugerând că Rusia ar putea recurge la astfel de măsuri dacă situația continuă.

Avertismentul survine la o zi după ce Moscova a transmis că sprijinul european pentru dezvoltarea capacităților de drone ale Ucrainei ar putea avea „consecințe imprevizibile”, acuzând mai multe state că s-ar fi alăturat „flancului strategic” al Kievului.

Reacția statelor baltice

Statele baltice au respins acuzațiile Moscovei, catalogându-le drept nefondate și negând că Ucraina ar utiliza spațiul lor aerian pentru a lansa atacuri asupra Rusiei.

De la începutul războiului din Ucraina, Rusia a emis în repetate rânduri avertismente și amenințări la adresa unor state europene, în contextul sprijinului acordat Kievului.