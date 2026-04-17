Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiază pe DN 72A, în localitatea Dragomirești, județul Dâmbovița, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

Conform ISU Dâmbovița, la fața locului intervin o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

„La faţa locului a fost identificată o victimă de sex feminin, aflată în stare de inconştienţă, căreia i se aplică manevre de resuscitare. Totodată, la locul evenimentului se deplasează şi elicopterul SMURD”, au precizat reprezentanții ISU.

Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că traficul rutier se desfășoară dirijat, alternativ, pe DN 72A Târgoviște – Câmpulung, în zona accidentului. Reluarea circulației în condiții normale este estimată după ora 14:30.