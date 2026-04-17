Condamnat și gata de plecare în doar două zile

Pe 15 aprilie 2026, pe numele bărbatului fusese emisă o hotărâre definitivă de condamnare pentru deținere de droguri de mare risc. În loc să se prezinte pentru executarea pedepsei, individul a încercat să părăsească România la scurt timp după pronunțarea sentinței.

Destinația aleasă: aeroportul internațional Henri Coandă, principalul punct aerian de plecare din țară.

Tentativă de furt chiar înainte de îmbarcare

Planul de plecare nu a fost însă singura problemă. În dimineața zilei de 17 aprilie, în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene au intervenit după ce bărbatul ar fi furat o pereche de ochelari dintr-un magazin din aeroport.

Valoarea produsului sustras era de aproximativ 2.379 de lei. Incidentul a atras imediat atenția autorităților, care au intervenit și l-au prins în flagrant.

Descoperiri surprinzătoare în urma verificărilor

În urma legitimării și verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că pe numele bărbatului exista deja o semnalare pentru punerea în executare a pedepsei privative de libertate.

Mai mult, asupra acestuia au fost găsite mai multe bunuri de valoare: patru ceasuri scumpe, bijuterii din aur și accesorii de la branduri cunoscute. Bărbatul nu a putut oferi explicații convingătoare privind proveniența acestora.

Drumul s-a încheiat la Penitenciarul Rahova

În loc să urce într-un avion, bărbatul a fost preluat de autorități și dus direct pentru executarea pedepsei.

Tentativa de a fugi din țară, combinată cu un nou incident penal, a accelerat inevitabil intrarea în detenție.