Petrolul se ieftinește brusc: Anunțul Iranului privind Strâmtoarea Ormuz a prăbușit cotațiile internaționale

Piața globală a energiei a cunoscut o detensionare spectaculoasă vineri, după ce ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a garantat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne „complet deschisă” pentru tranzitul comercial. Declarația, care vizează perioada rămasă din armistițiul dintre Israel și Liban, a eliminat instantaneu temerile investitorilor privind un blocaj maritim în punctul cel mai critic pentru exporturile mondiale de țiței.

Prăbușire de peste 10% pentru Brent și WTI

Reacția piețelor a fost imediată și agresivă. Prețul petrolului Brent, referința globală, a scăzut cu 10%, coborând la 89,2 dolari pe baril, în timp ce referința americană, WTI, a înregistrat o contracție de 10,5%, ajungând la 81,50 dolari. Această corecție masivă a împins cotațiile la cele mai scăzute niveluri din ultimele cinci săptămâni, oferind o pauză de la volatilitatea extremă care dusese barilul, în momentele de vârf ale conflictului, peste pragul de 120 de dolari.

În timp ce prețul resurselor energetice scădea, bursele americane au profitat de contextul optimist. Indicele Dow Jones a marcat un avans impresionant de 745 de puncte (1,54%), în timp ce S&P 500 și Nasdaq au închis pe verde, cu creșteri de aproximativ 1%.

Reacții de la Teheran și Washington: Între mulțumiri și sancțiuni

Anunțul oficial a venit prin intermediul platformei X, unde ministrul Abbas Araghchi a confirmat că, în spiritul încetării focului, nicio navă comercială nu va întâmpina obstacole în Strâmtoarea Ormuz. Mesajul a fost recepționat rapid la Washington, provocând o reacție neobișnuit de directă din partea președintelui Donald Trump.

„Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea este complet deschisă și gata de trecere. Mulțumesc!”, a scris Trump pe Truth Social, folosind majuscule pentru a sublinia importanța momentului. Totuși, liderul american a păstrat o notă de fermitate, precizând că relaxarea traficului maritim nu echivalează cu o ridicare a presiunii economice asupra Teheranului. Trump a subliniat că blocada impusă de Statele Unite asupra navelor și porturilor iraniene va rămâne „pe deplin în vigoare”, menținând astfel o distincție clară între securitatea tranzitului global și sancțiunile bilaterale.

Un armistițiu care „răcește” piața energiei

Această ieftinire bruscă demonstrează cât de sensibil rămâne prețul petrolului la evoluțiile geopolitice din Orientul Mijlociu. Deși conflictul regional rămâne o sursă de risc, deschiderea Strâmtorii Ormuz — artera prin care trece aproximativ o cincime din consumul mondial de petrol — reprezintă cea mai puternică garanție de stabilitate oferită piețelor în ultimele luni. Pentru moment, perspectiva unui lanț de aprovizionare funcțional a învins teama de escaladare, oferind economiei globale o nesperată gură de oxigen.