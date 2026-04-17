Viktoria Bonya, mesaj frontal către Kremlin

Totul a pornit după ce bloggerul și influencerița Viktoria Bonya a publicat un videoclip de 18 minute care a strâns peste 24 de milioane de vizualizări în numai două zile.

„Poporul se teme de dumneavoastră, artiștii se tem, guvernatorii se tem”, a spus aceasta, precizând că ea nu se teme.

„Există un zid uriaș între dumneavoastră și noi, oamenii obișnuiți, iar eu vreau să sparg acel zid”, a spus ea.

Bonya, cunoscută publicului larg din reality-show-ul „Dom-2”, a afirmat că președintele rus nu primește informațiile reale despre situația din țară.

„Vă considerăm un politician excelent, dar sunt foarte multe lucruri pe care nu le cunoașteți”, a spus aceasta.

Problemele pe care „niciun guvernator nu i le spune” lui Putin

În mesajul său, influencerița a enumerat mai multe probleme despre care spune că autoritățile locale evită să vorbească deschis.

Printre acestea se numără inundațiile devastatoare din Daghestan, poluarea cu petrol de pe coasta Mării Negre, sacrificarea animalelor în Siberia, întreruperile de internet, dar și creșterea accelerată a prețurilor și presiunea fiscală asupra micilor afaceri.

„Oamenii strigă acum cu voce tare. Au fost lăsați fără ultimele lor resurse și continuă să piardă și mai mult. Afacerile mor”, a spus Bonya.

„Oamenii caută pe Google cum să plece din Rusia. Este una dintre cele mai populare căutări în acest moment.”

Reacții dure și acuzații

După viralizarea clipului, au apărut imediat speculații că Bonya s-ar apropia de opoziția rusă sau chiar că ar acționa la comanda unor servicii străine. Aceasta a respins acuzațiile.

„Nu sunt o figură a opoziției. Nu am fost niciodată și nici nu intenționez să fiu. Sunt doar un om cu inimă”, a spus ea.

Ulterior, a precizat că nu a fost plătită pentru a înregistra apelul.

O altă vedetă vorbește despre corupție și amenințări

Și bloggerul Aiza, cunoscută și ca Aiza-Liluna Ai sau Aiza Dolmatova, a publicat un videoclip de opt minute în care a criticat dur corupția din rândul parlamentarilor, taxele în creștere și majorarea tarifelor la utilități.

În clipul, ulterior șters, aceasta a sugerat că Putin „probabil nu este de fapt conștient” de ceea ce se întâmplă și că primește doar informări pregătite special.

A doua zi, Aiza a explicat de ce a șters filmarea.

„Am vrut pur și simplu să susțin oamenii”, a spus ea. „Îmi este foarte frică. Nu am spus nimic rău și nimic care să nu fie deja în presă.”

Potrivit declarațiilor sale, a primit inclusiv amenințări după publicarea mesajului.

Chiar și o voce pro-Kremlin critică restricțiile

Un element surprinzător este faptul că inclusiv actorul Ivan Ohlobîstin, cunoscut pentru pozițiile sale pro-Kremlin și pentru faptul că a descris războiul din Ucraina drept un „război sfânt”, s-a alăturat apelurilor.

Acesta a criticat restricțiile asupra internetului și platformelor sociale străine.

„Dacă vor să ne aducă înapoi în U.R.S.S., atunci mai întâi ar trebui construită o mașină a timpului. Fără asta, pur și simplu nu va funcționa”, a spus el.

„Însăși ideea de a restricționa accesul la informație pentru știința și cultura noastră este de neînțeles.”

„Nimic nu poate fi cu adevărat «restricționat» în zilele noastre — trăim în secolul XXI.”

Popularitatea lui Putin, în scădere

Pe fondul restricțiilor digitale, al creșterii prețurilor și al nemulțumirilor legate de război, ratingul de aprobare al lui Vladimir Putin a coborât la 67,8%, cel mai redus nivel de la invazia din februarie 2022, scrie Moscow Times.

Mai mulți analiști politici spun că aceste ieșiri publice arată o schimbare profundă în societatea rusă.

Politologul Abbas Gallyamov, fost autor de discursuri pentru Putin, a declarat că aceste apeluri reflectă „schimbări tectonice” în Rusia.

„Ea aduce în tabăra opoziției un public complet nou, care nu exista înainte”, a spus acesta.

Potrivit analistului, tot mai mulți oameni resimt oboseala provocată de război, de scumpiri și de intervenția tot mai agresivă a statului în viața privată.

„Bonya este, într-un fel, un marker că acesta este un trend — oamenii simt că nu sunt singuri, că există figuri publice care exprimă emoții similare cu ale lor”, a spus el.

