În acest context, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o convorbire telefonică cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, la scurt timp după eșecul discuțiilor dintre Teheran și Washington.

Moscova vrea rol de mediator în criza din Orientul Mijlociu

Potrivit agenției ruse Interfax, citată de Reuters, discuția dintre cei doi lideri a vizat evoluțiile recente din negocierile SUA–Iran, purtate la Islamabad, care s-au încheiat fără rezultat după mai multe ore de discuții intense.

În cadrul convorbirii, Vladimir Putin ar fi transmis că Rusia este pregătită să joace rolul de mediator într-un eventual acord privind stabilitatea din Orientul Mijlociu, încercând astfel să se poziționeze ca actor-cheie într-un dosar extrem de sensibil la nivel global.

Negocieri eșuate după 21 de ore de discuții

Eșecul diplomatic vine la doar câteva ore după ce vicepreședintele american JD Vance a anunțat că echipa de negociere a părăsit Pakistanul, în lipsa unui acord cu partea iraniană.

Discuțiile, care s-au întins pe parcursul a aproximativ 21 de ore, s-au încheiat fără niciun progres concret, iar armistițiul de două săptămâni aflat în vigoare este acum considerat fragil.

„Vestea proastă este că nu am ajuns la un acord, și cred că aceasta este o veste proastă pentru Iran mult mai mult decât este pentru Statele Unite ale Americii”, a declarat JD Vance la finalul negocierilor.

Acesta a subliniat că delegația americană se întoarce la Washington fără un rezultat, dar cu pozițiile clarificate.

Armistițiul, sub semnul întrebării

Eșecul negocierilor ridică semne de întrebare cu privire la viitorul armistițiului temporar de două săptămâni, care deja era privit ca fragil de ambele părți.

În acest context, implicarea Rusiei ar putea schimba dinamica diplomatică, însă rămâne de văzut dacă propunerea lui Vladimir Putin de mediere va fi acceptată de toate părțile implicate sau va complica și mai mult situația din regiune.

