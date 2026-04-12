Doi turiști, salvați de jandarmii montani din Masivul Piatra Craiului. Gestul disperat care le-a salvat viața - FOTO

Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani după ce au rămas blocați într-o zonă dificilă din Masivul Piatra Craiului, Padina Hotarului. Cei doi au dat semnalul de alarmă la 112 după ce au relizat că mai puteau continua deplasarea din cauza condițiilor periculoase, caracterizate de zăpadă înghețată și instabilă.

După o intervenție care a durat aproximativ două ore și jumătate, jandarmii au ajuns la cei doi, i-au echipat corespunzător și i-au coborât în siguranță la baza masivului, în condiții dificile.

Potrivit salvatorilor, cauza principală a situației a fost lipsa echipamentului adecvat. Turiștii s-au aventurat pe un traseu dificil fără a fi pregătiți corespunzător pentru condițiile din teren.

Cei doi nu au suferit probleme de sănătate și au relatat că, de teamă să nu alunece pe gheață, au stat aproximativ o oră și jumătate culcați pe burtă.