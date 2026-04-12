La fel ca în fiecare an, de Paște, preotul Dan Damaschin a pregătit pachete cu mâncare, haine și produse de igienă pentru zeci de mii de copii din familii nevoiașe. Astfel a ajuns și în satul Bojila din județul Iași, la o mamă rămasă singură cu două fete și un băiat, după ce soțul violent i-a părăsit.

Fata cea mare a familiei, povestește cu lacrimi în ochi cât de grea este viața în neputință, fără tată. În ultimii ani a preluat din sarcinile casei și abia mai are timp să învețe.

În cifre, activitatea părintelui Dan Damaschin este uimitoare. Are grijă de peste 2.200 de mame singure, a oferit peste 100 case celor în nevoie și duce daruri la 10.000 de copii - totul prin donații pe care le strânge de la românii cu suflet bun.

