Concertul, organizat de grupuri civice care-l susține pe Peter Magyar, contracandidatul premierului Viktor Orbán, a adunat zeci de mii de participanți în centrul Budapestei. Telex notează că momentul controversat a avut loc în timpul unui discurs improvizat al unuia dintre artiști, care a folosit gesturi și expresii catalogate de presa apropiată guvernului drept „provocatoare și indecente”.

Imaginile au devenit virale în câteva ore, fiind preluate de televiziunile pro‑guvernamentale, care acuză opoziția că „încurajează vulgaritatea” în campania electorală.

De cealaltă parte, organizatorii concertului susțin că reacția este exagerată și că momentul a fost „o formă de protest artistic”.

Presa internațională notează că incidentul riscă să devină un subiect central în ultimele ore de campanie, într-o societate deja polarizată. Comisia Electorală din Ungaria nu a comentat incidentul.

Alegerile parlamentare de duminică din Ungaria sunt privite ca un moment cu miză ce depășește granițele țării, fiind considerate un test care ar putea reconfigura echilibrul politic din Europa Centrală. Pentru alegătorii unguri, scrutinul ar putea marca finalul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán, în condițiile în care mai multe sondaje indică faptul că partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, are șanse să obțină majoritatea parlamentară.