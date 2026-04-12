'Nu vom mai aștepta aprobarea UE. Autorizarea de către UE a subvenției pentru energia electrică industrială a fost amânată săptămână după săptămână', a criticat ministrul economiei, conservatorul Wolfgang Hattmannsdorfer, într-un comunicat.



Ministrul austriac a declarat că 'birocrația nesfârșită' împiedică investițiile și activitatea în industria europeană și a cerut o decizie mai rapidă.



Prin urmare, ministerul va deschide luni portalul de aplicații, alocând 150 de milioane de euro pentru acest an și retroactiv până în 2025.



Subvențiile sunt destinate companiilor de toate dimensiunile care produc hârtie, fier brut, oțel și aliaje feroase și care consumă mai mult de un gigawat-oră de energie electrică pe an.

În plus, compania trebuie să aibă un audit energetic și un plan de management de mediu și să aloce cel puțin 80% din subvenție pentru îmbunătățirea eficienței energetice în producția sa.



Ministerul se așteaptă ca aproximativ 60 de companii, cu un total de 30.000 de angajați, să solicite acest ajutor.



Pe 20 martie, liderii Uniunii Europene au îndemnat Comisia Europeană să 'prezinte fără întârziere' măsuri pentru a aborda prețurile actuale la petrol și gaze, care au crescut vertiginos de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, și să reducă facturile la electricitate pentru industria din statele membre UE.

