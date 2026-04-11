Demersul vine pe fondul unor acuzații serioase legate de modul în care ar fi utilizate instrumentele europene pentru a influența scena politică de la Budapesta.

Acuzații directe: bani, presiuni și reguli în online

Potrivit documentului transmis, congresmenii republicani susțin că instituțiile Uniunii Europene ar folosi mai multe pârghii pentru a influența alegerile din Ungaria. Printre acestea se numără finanțarea unor organizații, presiuni exercitate asupra mass-media și ONG-urilor, dar și utilizarea legislației din mediul digital.

Un punct central al criticilor îl reprezintă aplicarea Digital Services Act (DSA), despre care politicienii americani afirmă că ar putea avea un impact asupra modului în care se desfășoară dezbaterile publice în timpul campaniilor electorale.

În acest context, ei cer explicații detaliate din partea Comisiei Europene.

— Balázs Orbán (@BalazsOrban_HU) April 11, 2026

Cereri clare de transparență din partea americanilor

În scrisoarea transmisă, congresmenii solicită informații precise legate de modul în care sunt distribuite fondurile europene. Mai exact, aceștia vor să afle cine sunt beneficiarii acestor finanțări, care sunt criteriile de selecție și ce mecanisme există pentru a preveni implicarea politică partizană.

De asemenea, politicienii americani cer clarificări privind impactul reglementărilor din mediul online asupra libertății de exprimare, mai ales în perioadele electorale.

Mesajul transmis reflectă o preocupare mai amplă legată de echilibrul democratic și de posibila influență externă asupra proceselor electorale din statele membre ale Uniunii Europene.

Mesajul, amplificat de apropiații lui Viktor Orban

Conținutul acestei scrisori a fost adus în atenția publicului și prin intermediul unei postări pe platforma de socializare X, realizată de Balazs Orban, consilier politic al premierului Viktor Orban.

Acesta este considerat un apropiat al liderului de la Budapesta, iar mesajul publicat reflectă poziția oficială a guvernului ungar în această dispută.

