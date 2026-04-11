Este vorba despre AFI Cotroceni, unul dintre cele mai mari centre comerciale din oraș, care va avea însă un program diferit față de cel obișnuit.

Program special în weekendul de Paște

În ziua de sâmbătă, 11 aprilie, atât mall-ul, cât și supermarketul Auchan din incinta sa vor funcționa după un program redus, urmând să își închidă activitatea la ora 20:00.

În prima zi de Paște, duminică, 12 aprilie, AFI Cotroceni și Auchan vor fi deschise într-un interval limitat, între orele 14:00 și 22:00, oferind astfel o alternativă pentru cei care au nevoie de cumpărături sau vor să iasă la plimbare.

Revenire treptată la programul normal

Începând cu ziua de luni, 13 aprilie, activitatea revine treptat la normal. Cele mai multe magazine își vor relua programul obișnuit începând cu ora 10:00.

Există însă și o excepție: punctul de lucru din Atac Sibiu va deschide mai devreme, de la ora 08:00.

De marți, totul revine la normal

Începând cu 14 aprilie, toate magazinele vor funcționa conform programului standard, fără restricții sau modificări speciale.

