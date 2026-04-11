UPDATE - Tunurile au tăcut în Ucraina, dar numai de Paște

Tunurile au tăcut sâmbătă pentru prima dată în ultimul an în războiul dintre Rusia și Ucraina, odată cu un armistițiu de Paște, care nu are însă șanse de a fi prelungit, relatează agenția EFE.



Vor fi numai 32 de ore de armistițiu și acesta expiră în noaptea de duminică spre luni la ora locală 00:00, mai ales că negocierile de pace mediate de SUA sunt blocate de două luni din cauza războiului din Iran.



Este al patrulea armistițiu de scurtă durată între cele două tabere din februarie 2022, când Rusia a lansat invazia în Ucraina. Armistițiul a fost anunțat inițial în mod unilateral de Rusia joi seară, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a aprobat câteva ore mai târziu. Dar fiecare tabără a avertizat că va riposta imediat dacă cealaltă încalcă încetarea focului.

UPDATE - Germania finanțează o flotă de evacuare medicală blindată pentru Ucraina după ce un vehicul a rezistat la trei atacuri cu drone

Germania continuă sprijinul militar pentru Ucraina și livrează noi echipamente destinate salvării de vieți pe front. Atașatul militar al ambasadei germane la Kiev a predat cinci vehicule blindate de evacuare medicală de tip MEDIGUARD Gărzii Naționale a Ucrainei, potrivit Ambasadei Germaniei în Ucraina. Transferul face parte dintr-un contract amplu finanțat de partea germană.Vehiculele MEDIGUARD sunt dezvoltate cu sprijin financiar german, dar asamblate în Ucraina, pe baza feedback-ului direct al soldaților de pe linia frontului.

Acestea sunt concepute special pentru evacuarea răniților în condiții de luptă și sunt dotate cu sisteme de protecție împotriva dronelor de tip FPV. Blindajul și echipamentele medicale sunt produse în Germania, iar montajul final are loc în Ucraina.

UPDATE - Atacurile rusești au ucis patru persoane și au rănit alte 36 în Ucraina, în ultimele 24 de ore

Autoritățile ucrainene anunță că patru persoane au murit și cel puțin 36 au fost rănite în urma atacurilor rusești din ultima zi. Forțele ucrainene au doborât 133 dintre cele 160 de drone lansate peste noapte, însă mai multe aparate au lovit zone rezidențiale și infrastructură energetică.

Odesa a fost una dintre cele mai afectate regiuni, unde două persoane au murit după ce dronele au lovit o zonă de locuințe. Alte victime au fost raportate în Poltava și Sumî, unde resturile unor drone au avariat clădiri și au rănit civili, inclusiv un minor de 14 ani.

UPDATE - Rusia a pierdut 1.310.110 militari în Ucraina din 24 februarie 2022

Statul Major General al Ucrainie a transmis că Rusia a pierdut 1.310.110 militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, la 24 februarie 2022”, a raportat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei pe 11 aprilie.

Numărul include 1.440 de victime înregistrate în ultimele 24 de ore.

Potrivit raportului, Rusia a mai pierdut:11.851 de tancuri, 24.381 de vehicule blindate de luptă, 88.698 de vehicule și cisterne de combustibil, 39.798 de sisteme de artilerie, 1.726 de lansatoare multiple de rachete, 1.344 de sisteme de apărare antiaeriană, 435 de avioane, 350 de elicoptere, 231.785 de drone 33 de nave și ambarcațiuni și 2 submarine

UPDATE - Rusia declară Universitatea Stanford «indezirabilă» în cadrul represiunii tot mai dure asupra instituțiilor occidentale

Rusia a desemnat cel puțin 19 universități occidentale drept organizații «indezirabile», expunând persoanele asociate cu aceste instituții — inclusiv studenți — riscului unei pedepse de până la patru ani de închisoare.

UPDATE - Estonia spune că riscul de a reține navele rusești din «shadow fleet» este prea mare.

Estonia nu va reține navele rusești din flota‑umbră în Marea Baltică din cauza temerilor privind o escaladare militară, a declarat un comandant naval pentru Reuters pe 10 aprilie.