În paralel, Donald Trump a anunțat că Statele Unite au început operațiuni de deminare în strâmtoare, descriind acțiunea drept „un gest de bunăvoință pentru țările din întreaga lume”.

Acuzații grave: mine amplasate haotic și rute maritime nesigure

Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, Iranul ar fi amplasat mine marine în Strâmtoarea Ormuz folosind ambarcațiuni mici, în contextul tensiunilor cu Statele Unite și Israelul.

Sursele susțin că Teheranul nu mai știe exact locațiile tuturor dispozitivelor și nici nu dispune de mijloace eficiente pentru a le îndepărta. În aceste condiții, redeschiderea completă a strâmtorii ar fi serios îngreunată.

„Iranul a minat la întâmplare”, afirmă oficialii americani citați, care mai spun că unele mine s-ar fi putut chiar deplasa, ceea ce face operațiunea de securizare și mai dificilă.

Strâmtoare parțial blocată și negocieri complicate

În acest context, Iranul ar fi lăsat deschis doar un culoar îngust de navigație, în timp ce restul rutelor sunt considerate riscante pentru traficul maritim internațional.

Situația complică și negocierile diplomatice dintre SUA și Iran, care ar putea fi mediate de Pakistan. Potrivit oficialilor americani, tensiunile actuale încetinesc discuțiile privind securizarea completă a zonei.

În același timp, Washingtonul susține că procesul de îndepărtare a minelor este mult mai dificil decât amplasarea lor, iar niciuna dintre părți nu ar avea, în acest moment, capacitatea unei intervenții rapide și complete.

Nave americane au traversat Strâmtoarea Ormuz

Pentru prima dată de la escaladarea conflictului, nave americane au traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit surselor citate de Axios. Operațiunea nu ar fi fost coordonată cu Iranul și ar fi avut ca scop transmiterea unui semnal de încredere pentru reluarea traficului comercial.

Un oficial american a descris acțiunea drept „o operațiune concentrată pe libertatea navigației în ape internaționale”.

Navele ar fi traversat strâmtoarea dinspre est spre vest, către Golful Persic, revenind apoi prin același coridor spre Marea Arabiei, într-un moment sensibil al negocierilor internaționale.

Teheranul vorbește despre „limitări tehnice”

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă traficului „ținând seama în mod corespunzător de limitările tehnice”.

Pentru Washington, această formulare este interpretată ca o recunoaștere indirectă a faptului că Iranul nu poate identifica sau elimina rapid minele amplasate în zonă.

Trump anunță începerea deminării

Donald Trump a declarat că Statele Unite au început operațiuni de curățare a Strâmtorii Ormuz, pe care le-a descris drept „un gest de bunăvoință pentru țările din întreaga lume”.

Acesta a susținut că navele iraniene implicate în amplasarea minelor „se află pe fundul mării” și că armata iraniană și-ar fi pierdut o mare parte din capacitățile navale.

„Singurul lucru pe care îl mai au este amenințarea că o navă ar putea «se lovi» de una dintre minele lor maritime, care, apropo, toate cele 28 de nave de amplasare a minelor se află, de asemenea, pe fundul mării. Începem acum procesul de curățare a Strâmtorii Ormuz ca un gest de bunăvoință pentru țările din întreaga lume, inclusiv China, Japonia, Coreea de Sud, Franța, Germania și multe altele. Incredibil, nu au curajul sau voința de a face acest lucru singuri”, a transmis președintele american.

