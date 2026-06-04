Moldova poate încheia negocierile de aderare la UE până în 2028. Comisarul Marta Kos: „Sunt optimistă”

Sursă: Realitatea.net

Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, s-a declarat joi „optimistă” că Republica Moldova va reuși să finalizeze negocierile de aderare la Uniunea Europeană până în 2028, în urma unei vizite la Chișinău și a unei conferințe de presă comune cu președinta Maia Sandu. Oficialul european a avertizat însă că procesul depinde de ritmul reformelor și de implicarea statelor membre.

Moldova, „pe primul loc” în pregătirea pentru aderare

Marta Kos a evidențiat progresul remarcabil al Republicii Moldova, subliniind că țara a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi din raportul de extindere al Comisiei Europene. „Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene”, a declarat comisarul, adăugând că niciun alt stat cu plan de creștere nu a atins o rată de implementare de 93%. „Felicitări pentru acest rezultat”, a spus Kos.

Negocieri pe capitole, iminente

Președinta Maia Sandu a anunțat că deschiderea oficială a negocierilor pe toate grupurile de capitole ar putea avea loc în perioada imediat următoare, inclusiv în timpul președinției cipriote a Consiliului UE.

„Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gată să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Suntem gata pentru pasul următor”, a afirmat șefa statului.

Sandu a subliniat că integrarea europeană produce deja rezultate concrete în economie: „Planul de creștere al UE se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni.”

Întrebată despre termenul din 2028, Marta Kos a nuanțat optimismul său: „Este un proces care ține de dinamica statelor membre. Depinde de modul în care livrați rezultate. Deoarece ați avut un progres considerabil, eu cred că putem urma această viziune. Ați putea, cu adevărat, să ajungeți la finele părții tehnice din negocieri."