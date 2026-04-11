Mesajul controversat al lui Cristian Tudor Popescu în prag de Paște: „Păcatele, greșalele mele, vreau să le ispășesc până la capăt eu însumi, nu să-mi fie iertate”

Mesaj controversat de la unul dintre cei mai urmăriți jurnaliști din România, Cristian Tudor Popescu. Cu câteva ore înainte de slujba de Înviere acesta a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. 

„Am și eu o credință
Mi se spune că Iisus Hristos s-a urcat pe cruce ca să mi se ierte mie păcatele. Dar eu nu i-aș cere niciodată așa ceva. Păcatele, greșalele mele, vreau să le ispășesc până la capăt eu însumi, nu să-mi fie iertate, nici de Dumnezeu, nici de Papa, nici de Preafericitul Dani, nici de vreun preot. Pentru că am credința că așa e drept. Iar să înviez, mi se pare un păcat...”, a scris jurnalistul pe pagina sa de socializare.
 
Mesajul său a devenit rapid viral, și a adunat peste 1.300 de aprecieri și sute de comentarii în mai puțin de oră. 
Cu toate acestea, mulți internauți au criticat mesajul său:
 
„Suflet mic și chinuit. Chinuit, da! Dacă nu ți-ar păsa de Dumnezeu și de credință, ai tăcea. Dar nu poți, pentru că te preocupă. Satana, însă, te muncește și-ți apasă pe taste. Roagă-te, și poate într-o zi vei vedea Lumina.”
 
„Poate ca e un pacat sa il lasi pe celalalt sa moara cand poti sa i dai viata din viata ta (sau sa nu i-o iei atunci cand poti ) .Poate de asta pierdem permanent din umanitate chiar daca castigam in progres. Cel mai mare pacat e sa nu fi trait sau sa-i iei asta celuilalt. Isus a vrut proababil sa arate ca iubirea trece prin carne ,nu pe langa ea..”
 