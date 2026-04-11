Măsura vizează închiderea unei „portițe” legislative care a permis până acum accesul acestor vehicule chiar și atunci când nu respectau integral standardele impuse în UE.

Adio „omologare individuală”: regula care a deschis ușa importurilor

Autoritățile europene intenționează să elimine până în 2027 mecanismul numit „omologare individuală”. Această procedură a fost folosită frecvent pentru a aduce în Europa vehicule din afara Uniunii, în special pickup-uri și SUV-uri de mari dimensiuni din Statele Unite.

Prin această metodă, anumite modele au putut fi înmatriculate chiar dacă nu îndeplineau toate cerințele legate de siguranță sau protecția mediului, scrie t-online.

Odată cu eliminarea acestei opțiuni, toate vehiculele vor trebui să respecte aceleași standarde stricte, fără excepții, ceea ce ar putea bloca accesul pe piață pentru o serie întreagă de modele.

Semnale de alarmă din partea experților: pericole în trafic

Mai multe organizații din domeniul siguranței rutiere și al mediului au atras atenția asupra riscurilor pe care aceste vehicule le pot genera, mai ales în orașe.

Reprezentanții Transport & Environment susțin că dimensiunile și designul frontal al acestor mașini reduc semnificativ vizibilitatea șoferului. În trafic aglomerat sau în timpul manevrelor, pietonii pot deveni dificil de observat.

Organizația avertizează că, în cazul unor pickup-uri foarte mari, copiii pot deveni practic invizibili în fața vehiculului.

În același timp, TÜV subliniază că, deși aceste mașini oferă un nivel ridicat de protecție pentru ocupanți, ele cresc riscul de rănire gravă pentru ceilalți participanți la trafic.

Reacții dure din Statele Unite: acuzații de restricții comerciale

Decizia anunțată de Comisia Europeană a stârnit reacții puternice peste ocean. Producătorii auto și reprezentanții industriei din SUA consideră că noile reguli ar putea funcționa ca bariere tehnice în calea comerțului.

Aceștia susțin că procesul de omologare devine mult mai dificil, limitând accesul pe piața europeană pentru anumite modele.

Din această perspectivă, măsura este văzută ca o restricție indirectă, chiar dacă oficial este justificată prin argumente legate de siguranță și standarde tehnice.

O nișă mică, dar pe cale de dispariție

În prezent, aproximativ 7.000 de pickup-uri și SUV-uri de mari dimensiuni circulă pe drumurile din Europa. Majoritatea au fost aduse prin proceduri speciale, inclusiv prin omologare individuală.

Chiar dacă este vorba despre o nișă relativ restrânsă, aceasta este susținută de pasionați auto și importatori independenți care au adus modele din Statele Unite folosind această metodă.

Odată cu noile reguli, multe dintre aceste vehicule nu vor mai putea fi înmatriculate. În lipsa unei alternative legale, importurile ar putea scădea puternic, ceea ce ar duce, în timp, la dispariția aproape completă a acestor modele de pe șoselele din Uniunea Europeană.

