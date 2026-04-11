”Un număr masiv de petroliere complet goale, unele dintre cele mai mari din lume, se îndreaptă, chiar acum, spre SUA pentru a fi încărcate cu cel mai bun și mai "dulce" petrol și gaz care există în lume. Noi avem mai mult petrol decât următoarele două cele mai mari economii petroliere împreună și de o calitate superioară”, a susținut Trump într-o postare pe rețeaua sa socială Truth Social.

Ana Maria Păcuraru: Trump transformă criza energetică globală într-un avantaj strategic american

Președintele Donald Trump a postat un mesaj exploziv pe rețelele sociale in urmă cu câteva minute. Spuen că petroliere uriașe, complet goale, se îndreaptă chiar în acest moment spre Statele Unite ale Americii pentru a se încărca cu petrol american, pe care îl descrie „cel mai bun și mai dulce din lume”.

Contextul geopolitic este crucial pentru că acum câteva zile SUA și Iran au agreat un armistițiu de două săptămâni care permite tranzitul prin strâmtoarea Ormuz dar acordul pare să se destrame la numai câteva ore după anunț, cu traficul de petroliere practic blocat în continuare. Asta înseamnă că lumea se întoarce spre petrolul american, și Donald Trump bineînțeles că știe asta.

De ce contează mesajul lui Trump? Pentru că strâmtoarea Ormuz asigura înainte de război aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol. Cu accesul restricționat, Europa și Asia sunt forțate să caute surse alternative, iar SUA sunt perfect poziționate să umple acest gol. Trump a subliniat că producția americană depășește combinat producția Arabiei Saudite și a Rusiei, și că exporturile de combustibil ale SUA au atins nivelul record în luna martie.

Așadar, ce ne arată datele? Iată că rafinăriile americane obțin marje mult mai bune exportând combustibil în Asia și Europa decât vânzând pe piața internă. Vedem că motorina europeană s-a tranzacționat la peste 200 de dolari pe baril față de sub 185 în SUA iar concluzia ar trebui sa fie acea că Donald Trump nu face doar retorică, el transformă criza energetică globală într-un avantaj strategic american, iar petrolierele goale care vin spre SUA sunt semnalul că lumea își schimbă furnizorii de energie. România și Europa trebuie să urmărească cu atenție această mutare pentru prețul la pompă și securitatea energetică a continentului depind direct de ce se întâmplă în Golful Persic și pe coastele americane chiar în această săptămână.

Cazul Realitatea PLUS explodează în presa din SUA. Ana Maria Păcuraru, interviu exploziv cu ecou internațional - VIDEO