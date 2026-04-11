UPDATE - Mesaj controversat al președintelui Donald Trump despre petrolierele care vin spre SUA

Președintele Donald Trump a publicat un mesaj care a generat reacții puternice în mediul online, după ce a salutat „valul de petroliere goale” care se îndreaptă spre Statele Unite pentru a încărca țiței destinat piețelor afectate de blocajele din zona Strâmtorii Hormuz. În postarea sa, Trump a descris situația drept „minunată”, afirmând că navele — toate de tip VLCC, cu o capacitate de aproximativ 2 milioane de barili fiecare — se îndreaptă spre Coasta Golfului.

„MINUNAT!!! Foarte tare să vezi valul de petroliere goale care se îndreaptă spre SUA pentru a prelua țiței atât de necesar pentru piețele înfometate de la Hormuz. Toate petrolierele de pe harta de mai jos sunt VLCC‑uri goale (capacitate de aproximativ 2 milioane de barili fiecare) care se îndreaptă în prezent spre Coasta Golfului SUA.”

Tonului triumfalist al lui Trump este contrazis de Departamentul Energiei al SUA, care a anunțat vineri că a împrumutat 8,48 milioane de barili de țiței din Rezerva Strategică de Petrol către patru companii petroliere, aceasta fiind a doua alocare din cadrul eforturilor administrației Trump de a reduce prețurile combustibililor, care au crescut brusc în timpul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit Al Arabiya.