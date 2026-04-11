Numerele câștigătoare extrase sâmbătă, 11 aprilie 2026, sunt:

La Loto 6/49, cei care au pariat pe aceste numere au dat lovitura: 44, 11, 19, 12, 45, 18. La tragerea suplimentară Loto 6/49 au fost extrase numerele 16, 6, 28, 46, 12, 17.

La Loto 5/40,numerele câștigătoare sunt: 18, 15, 28, 23, 8, 29, în timp ce la Loto 5/40 suplimentară au fost extrase numerele 9, 29, 25, 11, 21, 22.

La Joker, numerele extrase au fost 12, 41, 43, 10, 38 + 6, iar la Joker suplimentară: 17, 28, 13, 37, 39 + 11.

Pentru jocurile conexe, Loteria Română a anunțat următoarele rezultate:

- Noroc: 6 6 4 2 7 2 4

- Super Noroc: 3 2 9 6 0 9

- Noroc Plus: 7 5 4 8 2 1

Fonduri suplimentate și premii mai mari pentru jucători

Pentru a doua extragere, cea suplimentară, Loteria Română a anunțat majorări consistente ale fondurilor. La Loto 6/49, categoria I a fost suplimentată cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei.

Aceste sume au fost adăugate pentru a face jocurile și mai atractive, într-o perioadă în care interesul pentru loterie crește considerabil în jurul sărbătorilor.

Cât costă să joci la Loto de Paște

Cei care au dorit să își încerce norocul au avut la dispoziție mai multe variante de joc, fiecare cu un cost diferit. Un bilet simplu la Loto 6/49 a costat 16 lei, la Joker 14 lei, iar la Loto 5/40 – 10 lei.

Pentru jocurile complementare, prețurile au fost mai reduse: Noroc – 4 lei, Noroc Plus – 3 lei și Super Noroc – 2 lei.

Reporturi impresionante la principalele jocuri

Mizele au rămas ridicate și la aceste extrageri speciale. La Joker, reportul la categoria I a depășit 62,84 milioane de lei, echivalentul a peste 12,32 milioane de euro.

La Loto 6/49, la categoria I, a fost pus în joc un report de peste 12,91 milioane de lei, adică mai mult de 2,53 milioane de euro.

Și la Noroc s-a înregistrat un report consistent, care a trecut de 5,40 milioane de lei, respectiv peste 1,05 milioane de euro.

Premii și la celelalte categorii de joc

În același timp, la Noroc Plus, reportul la categoria I a depășit 133.900 de lei, echivalentul a peste 26.200 de euro.

La Loto 5/40, categoria I a acumulat un report de peste 237.300 de lei, adică mai mult de 46.500 de euro, iar la Super Noroc, reportul cumulat a trecut de 156.000 de lei, echivalentul a peste 30.600 de euro.

Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști au loc SÂMBĂTĂ. Fondul de câștiguri, suplimentat cu 350.000 de lei