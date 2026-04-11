\"În aproximativ o lună voi face o dezbatere în parc cu privire la ce va urma, la abordare, resurse și planificarea în timp\", a scris edilul Capitalei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El arată că Parcul Herăstrău \"nu este bine\".



\"A suferit de curând ceva reparații la alei și s-au plantat niște copaci, dar nu este suficient. Aleile de pe Insula Trandafirilor au prea mult pietriș, oamenii le ocolesc. Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci și vreo 3 de stâlpi de iluminat), cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni), cu material dendrologic vechi, arbori ce trebuie reîmprospătați și câte și mai câte defecte, de la locurile de joacă și până la locurile pentru căței\", a menționat primarul Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei spune în context că se va ocupă de o evaluare temeinică, metru cu metru, un studiu care să îi redefinească parcului și să reintegreze toate funcțiunile (teatrul de vară, debarcaderul, gradina japoneză, pump track etc.), de o proiectare amănunțită care să aducă lucrări de calitate, un singur tip de model de mobiler, clasic, demn de un parc monument, care să aducă arborii potriviți, care să umbrească pentru generații, precum și de readucerea în proprietatea Municipiului București a terenurilor \"furate\" parcului.



\"Pentru acest rest de mandat nu vă promit mai mult de ordine și curățenie. Pentru studii amănunțite, proiectare și avize (cultură, mediu etc.) și autorizații am nevoie de circa doi ani. Așa a durat să ne apucăm de lucrări și la parcurile pe care le-am făcut. Până atunci vom fi pus malurile în siguranță (am semnat de curând autorizația de construire) și vom avea proiectarea pentru aleile și pistele de biciclete de pe maluri\", a mai scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de socializare.

