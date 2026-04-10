Dispozitivul a fost surprins în zona South Beach, în apropiere de Oracle Park, unde a atras imediat priviri, telefoane scoase pentru filmări și reacții care au oscilat între fascinație și disconfort total.

Nu e o glumă, e artă: experimentul care a invadat strada

Deși mulți au crezut inițial că este o farsă sau un experiment tehnologic scăpat de sub control, apariția face parte dintr-un proiect artistic bine pus la punct.

Robo-câinele este o piesă din campania de promovare a expoziției „INFINITE_LOOP”, semnată de artistul digital Beeple. Evenimentul urmează să fie deschis pe 18 aprilie la centrul de artă digitală NODE din Palo Alto.

Beeple’s latest art has made its way to South Park in SF and, well pic.twitter.com/iSVZD2SvWB — Lauren Goode (@LaurenGoode) April 8, 2026

Organizatorii spun că întreaga acțiune a fost gândită ca un mod direct și provocator de a aduce arta în mijlocul oamenilor, fără filtre și fără avertisment.

„Regular Animals” – când celebritățile devin… roboți

Creatura care a stârnit agitația face parte din seria „Regular Animals”, un proiect artistic care transformă figuri celebre în entități robotice.

Pe lângă versiunea inspirată de Elon Musk, seria include reinterpretări ale unor nume sonore precum Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Andy Warhol și Pablo Picasso.

Fiecare dintre aceste creații este realizată împreună cu Hyperflesh, o companie cunoscută pentru măștile sale din silicon extrem de realiste, care dau roboților un aspect aproape tulburător de uman.

Ce se ascunde în spatele conceptului

Dincolo de șocul vizual, proiectul propune o reinterpretare modernă a artei pop, combinată cu tehnologie de ultimă generație.

Fiecare robot este gândit ca o „pânză digitală” capabilă să stocheze și să transforme experiențe. Un rol important îl joacă tehnologia blockchain, prin care „amintirile” acestor creații sunt capturate și arhivate.

După aproximativ trei ani — echivalentul a 21 de „ani de câine” — robotul este retras, însă datele rămân salvate permanent în format digital.

Prima dată printre oameni, nu în galerii

Deși astfel de roboți au mai fost expuși în spații controlate, inclusiv la Art Basel Miami, aceasta este prima situație în care unul dintre ei a fost lăsat liber în spațiul public, interacționând direct cu oamenii.

Reacțiile nu au întârziat. Pe rețelele sociale, unii utilizatori au descris apariția ca fiind „înfricoșătoare” sau „ciudată”, în timp ce alții au apreciat inițiativa ca pe o formă de artă care rupe complet tiparele clasice.

Artistul din spatele fenomenului

În spatele proiectului se află Beeple, pe numele real Mike Winkelmann, unul dintre cei mai influenți artiști digitali ai momentului.

Activ încă din 2007, acesta a devenit celebru prin proiectul „Everydays”, în care a creat câte o lucrare în fiecare zi.

În 2021, o colecție ce reunește primele 5.000 de lucrări ale sale a fost vândută pentru 69,3 milioane de dolari, stabilind unul dintre cele mai mari recorduri pentru un artist în viață.

Prin proiecte precum „Regular Animals”, artistul continuă să împingă limitele artei contemporane, explorând granița dintre tehnologie, cultură și reacțiile puternice pe care le poate genera această combinație.

